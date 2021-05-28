Nokia C20 Plus mütevazı bir performans sergileyecek

Firma geçen ay G10, G20, C10 gibi bir dizi Nokia telefonu duyurmuştu. Plus lakabı, telefonun C20’nin daha iyi bir versiyonu olacağını gösteriyor olabilir. Nokia C20 Plus’ın Geekbench 5 listesine gelince, telefonun 3 GB RAM’e sahip olduğu ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıkıyor.

AYNI YONGA SETİNE SAHİP OLABİLİR

Karşılaştırma, yonga setinin adını listelemiyor, sadece Unisoc tarafından yapılmış olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, dört 1.6 GHz çekirdekli ve dört 1.2 GHz çekirdekli toplamda sekiz çekirdekli CPU ve bu sonuçların tümü, bunun normal Nokia C20’deki (özellikle bir Unisoc SC9863A) ile aynı yonga seti olduğunu gösteriyor.

Plus modelinin 3 GB RAM’i varken, normal modelde 2 GB RAM var. Önceki bir sızıntıdan, Nokia C20 Plus’ın bir çift kameraya ve 5.000 mAh bataryaya sahip olacağını biliyoruz. Ancak 6.000 mAh ve parmak izi okuyuculu bir C30 modeli de olmalı. Bu model henüz Geekbench’te görünmedi. Tüm bu yeni modellerin henüz gerçek olup olmadığı resmi değil ve söylentilere göre lansman tarihleri yok.

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