Nokia Clarity Solo Buds+ ve Nokia Go Earbuds+ FCC listesine girdi

Kulaklığın gövdesi, farklı görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilen çok işlevli düğmelere sahip. Sadece bir dokunuşla çağrıları çalabilir/duraklatabilir, cevaplayabilir ve reddedebilirsiniz.

Gövdeye uzun süre basmak, hızlı görevleri gerçekleştirmek için sesli asistanı devreye girmesini sağlıyor. . Kulaklık ayrıca cihazın eşleştirme ve pil durumunu gösteren bir gösterge ışığına da sahip.

Ayrıca şarj için bir USB Type-C bağlantı noktası da tasarlanmış. Nokia Go Earbuds+ Apple AirPods Pro’dan ilham almış gibi görünüyor. Şemalara göre bunlar AirPods Pro ile neredeyse aynı tasarıma sahip.

İlginç bir şekilde, Go Earbuds+, kulaklıkların kendisinde bir ses kontrolü mevcut. Kulaklıklara iki kez dokunmak sesi artırıyor ya da azaltıyor. Kulaklıklarla birlikte Nokia markalı bir şarj kutusu ve altta bir USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Hem Nokia Clarity Solo Buds+ hem de Nokia Go Earbuds+, küçükten büyüğe farklı boyutta kulak uçlarıyla birlikte gelecek. Cihazlar artık FCC listesinde olduğundan, Nokia’nın kulaklıklarını yakında duyurmasını bekleyebiliriz.

Bilim insanları uzun yaşamanın sırlarını açıkladı: Bunları mutlaka uygulayın



