Nokia, eskileri yad etmeye devam ediyor

Söylentilerin ardından HMD Global, Google Assistant, YouTube, WhatsApp, Facebook ve KaiStore’daki diğer yüzlerce uygulamayı destekleyen KaiOS çalıştıran, Qualcomm Snapdragon 210 Mobil Platform tarafından desteklenen iki yeni özellikli telefon olan Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G’yi resmi olarak duyurdu. Bu modeller ayrıca Wi-Fi hotspot desteği ile birlikte gelir ve 1500mAh çıkarılabilir pil ile geliyor.

Nokia 6300 4G, orijinal Nokia 6300’den esinlenmiştir, 2,4 inç ekrana sahip. Değerli taşlardan ilham alan 8000 dört renkte geliyor. Bu model 6300’a göre daha büyük 2.8 inç ekrana, dayanıklı polikarbonat kaplamaya ve kullanımı rahat olan ve iyi bir tutuş için kenarları saran 3 boyutlu kavisli bir tuş paspasına sahip.

Nokia 6300 4G, Camgöbeği Yeşili, Açık Kömür ve Toz Beyaz renk seçenekleri ile geliyor ve 49 Euro fiyat sahip. Nokia 8000 4G ise Onyx Siyah, Opal Beyaz, Topaz Mavi ve Cintrine renk seçenekleri ile geliyor ve fiyatı ise 79 Euro olarak açıklandı. Türkiye’de henüz satılıp satılmayacağı bilinmeyen bu modeller, eskileri sevenlerin çok hoşuna gidecek.