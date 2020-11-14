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Nokia, eskileri yad etmeye devam ediyor

14.11.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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Nokia, eskileri yad etmeye devam ediyor

Firma şimdi de yeni özellikler ile güncellenmiş Nokia 6300 ve Nokia 8000 modelini tanıttı.

Söylentilerin ardından HMD Global, Google Assistant, YouTube, WhatsApp, Facebook ve KaiStore’daki diğer yüzlerce uygulamayı destekleyen KaiOS çalıştıran, Qualcomm Snapdragon 210 Mobil Platform tarafından desteklenen iki yeni özellikli telefon olan Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G’yi resmi olarak duyurdu. Bu modeller ayrıca Wi-Fi hotspot desteği ile birlikte gelir ve 1500mAh çıkarılabilir pil ile geliyor.

Nokia 6300 4G, orijinal Nokia 6300’den esinlenmiştir, 2,4 inç ekrana sahip. Değerli taşlardan ilham alan 8000 dört renkte geliyor. Bu model 6300’a göre daha büyük 2.8 inç ekrana, dayanıklı polikarbonat kaplamaya ve kullanımı rahat olan ve iyi bir tutuş için kenarları saran 3 boyutlu kavisli bir tuş paspasına sahip.

Nokia 6300 4G, Camgöbeği Yeşili, Açık Kömür ve Toz Beyaz renk seçenekleri ile geliyor ve 49 Euro fiyat sahip. Nokia 8000 4G ise Onyx Siyah, Opal Beyaz, Topaz Mavi ve Cintrine renk seçenekleri ile geliyor ve fiyatı ise 79 Euro olarak açıklandı. Türkiye’de henüz satılıp satılmayacağı bilinmeyen bu modeller, eskileri sevenlerin çok hoşuna gidecek.

Nokia 6300 ve Nokia 8000 özellikleri

  • 6300 – 2.4 inç büyüklüğünde 320 x 240 çözünürlüğünde QVGA ekran
  • 8000 – 2.8 inç büyüklüğünde 320 x 240 çözünürlüğünde QVGA ekran
  • 1.1GHz Dual-Core Qualcomm 205 Mobile Platform yonga seti
  • Adreno 304 GPU
  • 512MB RAM
  • 4GB dahili depolama birimi
  • 32 GB’a kadar microSD kart desteği
  • Dual SIM (nano + nano)
  • KaiOS işletim sistemi
  • 6300 – VGA kamera
  • 8000 – 2 Megapiksel kamera
  • 3.5 mm kulaklık girişi ve FM Radio
  • 6300 Boyutları: 131.4 x 53.0 x 13.7mm / Ağırlık: 104.7g
  • 8000 Boyutları: 132.2×56.5×12.34mm / Ağırlık: 110.2g
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n with Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.1 LE, A-GPS, Micro USB
  • 1500mAh kapasiteli değiştirilebilir batarya

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