Nokia'nın 5G teknolojisi ile artık 'kara tren gecikmeyecek'

5G artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Firmalar 5G destekli akıllı telefonları geçtiğimiz seneye nazaran arttırırken, birçok firmada fabrikasında ve üretim hattında 5G teknolojisinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Kulağa belki tuhaf gelebilir ama demir yolları da bu üretim hatlarından sadece birisi.

NOKİA 5G'Lİ DEMİR YOLU HATTI İÇİN ALMANYA İLE ANLAŞTI

Nokia, Deutsche Bahn ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Nokia, Alman Federal Demir Yolları'nın Hamburg Dijital Hafif Raylı Sistem Projesi'nde yer alacak. Nokia, 5G kullanarak 21 km olması planlanan hatta tamamen otomatik tren sürüşleri yapacak. Nokia bu sayede en az gecikme ile trenlerin verilerini inceleyebilecek ve trenleri insan olmadan bir yerden bir yere ulaştırabilecek. Nokia 5G ile elde ettiği verileri Alman yetkililerin kontrol merkezi ile paylaşacak. Böylece demir yolu ağındaki tüm süreçler bir merkezden kontrol halinde tutulacak.

''5G, NOKİA İÇİN YENİ BİR FİKİR DEĞİL''

Nokia, iş birliği anlaşması için bir açıklama da yaptı. Nokia açıklamasında, projenin Alman Federal Demir Yolları'nın son derece önem verdiği bir konu olduğunu söyleyerek ''Dijital demir yolu operasyonları için en erken 5G uygulamalarından birini yapmaya hazırlanıyoruz. '' ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre 5G ile demir yolu taşımacılığı yapma fikri Nokia için yeni bir fikir değil. Firmanın söylediklerine bakılırsa bu fikir bir süredir düşündükleri bir fikirdi ve bu anlaşmayla birlikte bu fikir gerçek oldu.