Nokia'nın Wi-Fi 6 cihazı sorununu kendisi tespit edebiliyor

Kendi kendisini optimize eden Wi-Fi 6; Wi-Fi İşaretçileri, fiber ağ geçitleri ve 5G FWA ağ geçitleri gibi birçok cihaz, bu hizmeti sunabiliyor. Tüm bunlara ek olarak yapay zeka ile bulut tabanlı uçtan uca Wi-Fi optimizasyonu da sağlanıyor. Kablosuz ağ bağlantılarının yer aldığı noktalarda en iyi performans imkanı bile almak mümkün.

NOKİA'NIN Wİ-Fİ 6 CİHAZLARI PROBLEMLERİ KENDİ BAŞINA GÖRÜYOR

Nokia tarafından geliştirilen EasyMesh sertifikalı Wi-Fi 6 cihazları, kablosuz ağ bağlantısı olan her yerden üstün hizmet sunabiliyor. Bu cihazların en büyük özelliği ise problemi kendisi görebilmesi. Yani dışarıdan hiçbir müdahaleye gerek yok.

Bu tür cihazlar için genel olarak yoğun bir arama tarama yapılması gerekebiliyor. Böyle bir durumda hem zaman kaybı yaşanıyor hem de süreç bazen istenmeyen bir şekilde uzayabiliyor. Nokia tarafından geliştirilen yeni Wi-Fi 6 cihazları ise bunların hiçbirine gerek kalmadan değişim sağlayabiliyor. Böylece hem zamandan hem de teknik detaylardan tasarruf sağlanıyor.

Türkiye’de de birçok şirket bu tür çözümleri sunmaya çalışıyor. Nokia tarafından geliştirilen bu tür hizmetler, küresel şirketlerin de yakın takibinde. Microsoft sırf bu yüzden Nokia’yı satın almak istemişti. Sizce Nokia tarafından geliştirilen bu tür Wi-Fi çözümleri, büyük katkı sunabilir mi?

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