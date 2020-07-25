Nokia, sessizliğini Nokia TA-1258 modeli ile bozacak

Ancak Nokia bu sessizliğini bozmak için giriş segmentini hedef alacak. Telefonun sızan özelliklerine göre; bu model 5.99 inç büyüklüğünde 1440 × 720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek. Gücünü henüz bilinmeyen 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden alacak olan telefonda 3 GB RAM bulunacak.

32 GB dahili depolama birimini 400 GB‘a kadar microSD kart ile arttırım imkanı sunacak olan Nokia, maalesef ki kamera konusunda çok çağdışı bir tercih yapacak. Telefonun arkasında 8 Megapiksel çözünürlüğünde tek ve ön tarafında ise 5 Megapiksellik kamera yer alacak.

Giriş segmentinde bile artık ikili kamera kurulumunu görmeye başladığımız bugünlerde tek kamera pek hoş karşılanmayacaktır. 3.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 ile kutusundan çıkacak olan telefon muhtemelen 130 dolar bandında fiyat etiketine sahip olacak.

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