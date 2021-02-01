Nord 10 5G'nin halefi: OnePlus Nord N1 5G gün yüzüne çıktı!

OnePlus Nord, OnePlus için oldukça önemli bir telefondu. Zira şirket, OnePlus Nord ile birlikte ilk kez amiral gemisi olmayan bir akıllı telefon üretmiş ve bunu piyasaya sunmuştu. Firma daha sonra Nord adını bir seriye dönüştürmeye karar verdi ve OnePlus Nord'u OnePlus Nord SE, OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 gibi modeller izledi. Ancak son iddialara göre bu aileye yeni bir akıllı telefon daha katılacak. Bu akıllı telefonun muhtemel adı ise; OnePlus Nord N1 5G.

ONEPLUS NORD N1 5G HALEF MODEL OLACAK

OnePlus Nord N1 5G, bir sızıntı kaynağı aracılığıyla gündeme geldi. Kaynağın iddiasına göre bir sonraki OnePlus Nord serisi akıllı telefon OnePlus Nord N1 5G olacak ve akıllı telefon Nord N10 5G'nin doğrudan halefi olarak konumlanacak. Böylece Nord markası bütçe dostu kategorisinde yer almaya devam edecek.

ONEPLUS NORD N1 5G NE ZAMAN ÇIKACAK?

OnePlus Nord N1 5G özellikleri ve ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil, ancak Nord N10 5G'nin ekim ayı sonunda piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, OnePlus Nord N1 5G için oldukça uzun bir süre beklememiz gerekebilir.

