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Nord akıllı telefon serisini Nord CE ile genişletti

12.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni akıllı telefon, ilk Nord akıllı telefonunun sadeleştirilmiş bir versiyonu, ancak aynı zamanda birkaç yükseltme ve daha uygun bir fiyat etiketi ile birlikte geliyor.

Nord akıllı telefon serisini Nord CE ile genişletti

Nord CE, görünüşü açısından OnePlus Nord’dan çok farklı değil, ancak bazı önemli farklılıkları var. Başlangıç olarak, yalnızca bir kameraya ev sahipliği yaptığı için delik daha küçüktür ve daha az sensöre sahip olduğu için arka kamera muhafazası da daha kısadır. Uyarı Kaydırıcısı gitti ancak kulaklık jakı geri döndü ve soldaki USB-C bağlantı noktasının yanında. OnePlus, daha büyük pil kapasitesiyle bile cihazı 7,9 mm daha ince yapmayı başardı ve OnePlus 6T’den bu yana en ince telefonu olduğunu söyleyelim.

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OnePlus Nord CE, ön kamera için sol üst köşede bir delik bulunan 6.43 inçlik Fluid AMOLED ekrana sahip. Ekranın 20:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı var ancak HDR10’dan söz edilmiyor. Kaputun altında Snapdragon 750G işlemci var ve 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama ile eşleştirildi.

Arkada üç kamera var – f/1,79 diyafram açıklığına ve 0,7 µm piksel boyutuna sahip 64 MP ana sensör. Ayrıca 119° görüş alanına ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip 8MP f/2.25 ultra geniş açılı kamera da bulunuyor. Sonuncusu, OnePlus’ın lansmanda rahatlıkla ihmal ettiği 2MP f/2.4 mono kamera. AI Sahne Algılama, Gece Modu, UltraShot HDR ve Portre Modu gibi kamera uygulamasında yerleşik özelliği var.

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Nord CE, Face Unlock özellikli 16MP ön kamera, ekran içi parmak izi tarayıcı, NFC, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve çift nano SIM desteğine sahiptir.

Cihazın içinde 4500mAh pil bulunuyor ve yeni OnePlus Warp Charge 30 Plus ile 30 dakikada boştan %70’e şarj oluyor. OnePlus, telefonu Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile birlikte gönderiyor ve Karanlık Mod, AOD ve Zen Modu gibi özelliklere sahiptir.

OnePlus, 3 yıllık güvenlik güncellemeleri ve 2 yıllık yazılım güncellemeleri vaat ediyor; bu, Android 12 ve Android 13’ü alması gerektiği anlamına geliyor.

OnePlus Nord CE, 16 Haziran’da satışa çıkmadan önce yarından itibaren ön siparişe sunulacak. Avrupa fiyatları aşağıdadır:

8 GB RAM + 128 GB = 329 euro
12GB RAM + 256GB = 399 euro

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akıllı telefon
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