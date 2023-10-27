Norm Ender Cumhuriyet'in 100. yılı marşı 'Parla' sözleri! Norm Ender kimdir, gerçek adı ne, nereli ve kaç yaşında?

Norm Ender kimdir ve gerçek adı ne, gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için Parla adında marş besteledi. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla gerçekleşen Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımında yayınlanan marş, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Peki, Norm Ender'in Parla marşının sözleri nedir? İşte haberin detayları...

NORM ENDER - PARLA SÖZLERİ

Yürüyoruz arkadaşlar

İçimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim

Zafer düğün bizim

Görüyoruz arkadaşlar

Darbeler savaşlar

Sırtımız yere / Gelmiyor bizim

Düşmanız esarete önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan duysun biriz

Duysun bizim bu gök deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk’ün yolu Cumhuriyet

Parla 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkadaşlar

Bu yolda dik yamaçlar

Zor ne bilmeyiz / Biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaşlar

Ufukta bir amaç var

Yerde gökteyiz

Ne şanlı milletiz

NORM ENDER KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Norm Ender veya gerçek adıyla Ender Eroğlu 25 Mart 1985 tarihinde İzmir'de doğmuştur. 10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. Daha sonra açıktan lise eğitimini tamamladı. 1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren Karikatürkiye adlı bir acapella rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir.2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır. Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı. 2019'da Mekanın Sahibi adındaki diss parçası ile çıkış yaptı. 2020'de Konu Kilit adında bir parça çıkardı. Sürpriz bir şekilde İhtiyacım Yok adında bir tekli daha çıkardı.

2020 yılında Hummel markası ile sözleşme yaptı ve 2021 yılında da sözleşmeyi devam ettirmiştir. 2021 Yılında DJ Faruk Sabancı eşliğinde "Bulamazdım" adında bir deephouse/rap parçası çıkardı. 19 Kasım 2021 tarihinde protest bir parça olan "Kediler Aslan Olmaz" adlı parçasını çıkardı. Doğum günü olan 25 Mart 2022 tarihinde "Sus Artık" adlı parçasını çıkardı. 5 Ağustos 2022 tarihinde "Sadece Öpücem" adlı piyasaya eleştiride bulunduğu parçasını çıkardı. 11 Kasım 2022'de "Bu Düş Çok Güzel" adlı çocukluğuna ve eskilere dair özlemini ifade eden parçasını çıkardı.

4 Ağustos 2023'te "Konuşun Konuşun" adlı diss parçasını çıkardı. Bu parçada hareketli bir beat kullanırken ufak bir geçiş kısmında "Mekanın Sahibi" parçasında kullandığı flüt melodisiyle ilk kez drill tarzına geçip, söz olarak "2019'da verdim ayarı" diyerek attığı disslere ve eski parçasına gönderme yapmıştır. Ayrıca parçada ve klipte Melih Gökçek'e dinazor ve jelibon göndermesi yapmıştır. Parçada yaptığı ironi ve alayları yeni kitlenin anlamadığını ve öfkeyi başarıya çevirmesinden de bahsetmiştir.







