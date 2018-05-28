KADIN

Normal doğum mu, sezaryen mi tercih edilmelidir?

elif.duzen elif.duzen
DOĞUM HABERLERİ  | 28.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Hamile kalan bir anne adayının 9 ay boyunca sıklıkla aklını kurcalayan bir diğer konuda doğum şeklidir. Peki, normal doğum mu yoksa sezaryen mi daha avantajlıdır?

Normal doğum mu, sezaryen mi tercih edilmelidir?

Normal doğum mu sezaryen mi?

Normal bir hamilelik süresi 9 ay 10 gün olsa da bu süreç hamileden hamileye değişebilmektedir.
Erken doğum gibi komplikasyonlar hariç yaklaşık 9 ay civarında doğum sancıları yaşanmaya
başlar. Her 10 dakikada bir gelen sancılar ise doğumun birebir habercisidir. Bu esnaya gelene
kadar anne ve baba adayları doğumun nasıl olacağı konusunda bir tercih yapsalar da aslında
doğum bebeğin geliş durumuna göre değişiklik gösterecektir. Hiçbir anne ve baba adayı
unutmamalıdır ki normal veya sezaryen doğum birbirinden üstün değildir ve doğum şekli
bebeğin sağlığına göre belirlenmelidir. Normal ve sezaryen doğumun kendine ait avantajları ve
dezavantajları bulunmaktadır. Doğum şekline yaklaşık 37-38. haftada gebelik takibini yapmış
olan doktor ile karar vermek gerekmektedir. Normal doğumun sağlıklı bir gerçekleşebilmesi için
bazı şartların olgunlaşması gereklidir. Bunlar; bebeğin baş aşağı bir konumda bulunması,
plasentanın aşağı yerleşimli olmaması, bebeğin doğum ağırlığının tahmini 4 kilonun altında
olması, rahim darlığı olmaması ve anne adayının kendisini normal doğuma hazır hissetmesidir.
Bu şartların olgunlaşmaması veya kişisel olarak anne adayının sezaryeni seçmesi halinde
doğumun bilinçli bir şekilde normal doğum süresinden yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilmesi
gerekir. Aksi taktirde normal doğuma uygun olan fakat sezaryen doğumu tercih eden anne
adayının doğum sancıları başlayıp, doğum normal olarak gerçekleşebilir.

1

Normal doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Gebelik süresince vücut kendini doğal yollarla doğuma hazırladığı için aslında şartlar uygun
olduğu takdirde normal doğum tercih edilmelidir. Doğum esnasında baygın halde olmayan anne
bebeğinin ilk çığlığını duyabilir ve bu durum paha biçilemezdir. Normal doğum yapan anne
doğumdan kısa bir süre sonra ayaklanabilir, yürüyebilir ve dahasını zorlanmadan
gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bir sonraki doğumlarında yine normal yollarla doğurması
olasıdır. Tüm bu avantajların aksine uzun süreli sancılar ve vajinal bölgede oluşabilecek
deformasyonlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Deformasyonlar yüzünden kişi günlük
hayatında idrar kaçırma gibi problemlerle karşılaşabilir.

2

Sezaryen doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Sezaryen doğum bilindiği üzere annenin karnında yapılan bir kesi ile gerçekleştiğinden annenin
doğum esnasında ağrı çekmemesi ve bebeğin en az riskle karından alınması sezaryenin
avantajlarındandır. Her ne kadar anlık avantaj olarak görülen anestezi ve kesi durumu, sonrasında annenin kendisi için büyük bir özen göstermesini gerektirecektir. Annenin iyileşip bebeğiyle normal bir şekilde vakit geçirmesi ortalama 2 hafta sonrasında gerçekleşebilecektir. Doğum şekli, tüm bu avantaj ve dezavantajlar ile bebeğin durumu göz önüne alınarak belirlenmelidir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
normal doğum sezaryen doğum anne baba bebek gebe anestezi doğum sancısı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Survivor'da bu hafta kim elendi? 28 Mayıs Çarşamba Survivor eleme sonuçları

Survivor'da bu hafta kim elendi? 28 Mayıs Çarşamba Survivor eleme sonuçları

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

Göbek eriten evde kardio egzersizleri

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonraki gurur

Doğumdan sonraki gurur

Ağrısız, sancısız doğum mümkün mü?

Ağrısız, sancısız doğum mümkün mü?

2018'in en iyi doğum fotoğrafları

2018'in en iyi doğum fotoğrafları

Dünyanın en güzel anına şahit olacak, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Dünyanın en güzel anına şahit olacak, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Erken Doğumu Engellemek Mümkün mü?

Erken Doğumu Engellemek Mümkün mü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğumdan sonraki gurur

Doğumdan sonraki gurur

Ağrısız, sancısız doğum mümkün mü?

Ağrısız, sancısız doğum mümkün mü?

2018'in en iyi doğum fotoğrafları

2018'in en iyi doğum fotoğrafları

Dünyanın en güzel anına şahit olacak, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Dünyanın en güzel anına şahit olacak, gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

55 yaşındaki büyükanne üçüz doğurdu

55 yaşındaki büyükanne üçüz doğurdu

Yenidoğan Aborjin hayatlar

Yenidoğan Aborjin hayatlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.