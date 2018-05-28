Normal doğum mu, sezaryen mi tercih edilmelidir?

Normal bir hamilelik süresi 9 ay 10 gün olsa da bu süreç hamileden hamileye değişebilmektedir. Erken doğum gibi komplikasyonlar hariç yaklaşık 9 ay civarında doğum sancıları yaşanmaya başlar. Her 10 dakikada bir gelen sancılar ise doğumun birebir habercisidir. Bu esnaya gelene kadar anne ve baba adayları doğumun nasıl olacağı konusunda bir tercih yapsalar da aslında doğum bebeğin geliş durumuna göre değişiklik gösterecektir. Hiçbir anne ve baba adayı unutmamalıdır ki normal veya sezaryen doğum birbirinden üstün değildir ve doğum şekli bebeğin sağlığına göre belirlenmelidir. Normal ve sezaryen doğumun kendine ait avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Doğum şekline yaklaşık 37-38. haftada gebelik takibini yapmış olan doktor ile karar vermek gerekmektedir. Normal doğumun sağlıklı bir gerçekleşebilmesi için bazı şartların olgunlaşması gereklidir. Bunlar; bebeğin baş aşağı bir konumda bulunması, plasentanın aşağı yerleşimli olmaması, bebeğin doğum ağırlığının tahmini 4 kilonun altında olması, rahim darlığı olmaması ve anne adayının kendisini normal doğuma hazır hissetmesidir. Bu şartların olgunlaşmaması veya kişisel olarak anne adayının sezaryeni seçmesi halinde doğumun bilinçli bir şekilde normal doğum süresinden yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde normal doğuma uygun olan fakat sezaryen doğumu tercih eden anne adayının doğum sancıları başlayıp, doğum normal olarak gerçekleşebilir.

Normal doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Gebelik süresince vücut kendini doğal yollarla doğuma hazırladığı için aslında şartlar uygun

olduğu takdirde normal doğum tercih edilmelidir. Doğum esnasında baygın halde olmayan anne

bebeğinin ilk çığlığını duyabilir ve bu durum paha biçilemezdir. Normal doğum yapan anne

doğumdan kısa bir süre sonra ayaklanabilir, yürüyebilir ve dahasını zorlanmadan

gerçekleştirebilir. Aynı zamanda bir sonraki doğumlarında yine normal yollarla doğurması

olasıdır. Tüm bu avantajların aksine uzun süreli sancılar ve vajinal bölgede oluşabilecek

deformasyonlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Deformasyonlar yüzünden kişi günlük

hayatında idrar kaçırma gibi problemlerle karşılaşabilir.

Sezaryen doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Sezaryen doğum bilindiği üzere annenin karnında yapılan bir kesi ile gerçekleştiğinden annenin

doğum esnasında ağrı çekmemesi ve bebeğin en az riskle karından alınması sezaryenin

avantajlarındandır. Her ne kadar anlık avantaj olarak görülen anestezi ve kesi durumu, sonrasında annenin kendisi için büyük bir özen göstermesini gerektirecektir. Annenin iyileşip bebeğiyle normal bir şekilde vakit geçirmesi ortalama 2 hafta sonrasında gerçekleşebilecektir. Doğum şekli, tüm bu avantaj ve dezavantajlar ile bebeğin durumu göz önüne alınarak belirlenmelidir.