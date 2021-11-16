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Normal doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma yöntemi bulundu! Bilim literatürüne girdiler

16.11.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğumda yeni bir ıkınma tekniği bulan Türk araştırmacılar, bilim literatürüne girdi. Günümüzde kullanılan ıkınma tekniğinin anne ve bebek üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen araştırmacılar, yeni buldukları ıkınma yönteminin doğumu kolaylaştırdığı görüşünde. Eski ve yeni ıkınma yöntemi arasındaki en önemli farksa ağzın açık ve kapalı oluşu. Bakın bu fark ıkınma sırasında kasları nasıl etkiliyormuş...

Normal doğumu kolaylaştıran yeni ıkınma yöntemi bulundu! Bilim literatürüne girdiler

Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Öğr. Gör. Dr. Özlem Akgün’ün doktora tez projesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmada doğumda yeni bir ıkınma tekniği ortaya koydu.
Konu ile açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, “Günümüzdeki mevcut ıkınma tekniklerinin anne ve bebek sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri söz konusudur. Kadınların ıkınma şekli maternal ve fetal sağlığı, doğum süresini ve perineal travma durumunu vb. etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalarda; valsalva tipi ıkınmanın spontan ıkınmaya göre doğum eyleminin ikinci evresini 7-18 dk. kısalttığı, fetal hipoksi ve asidoz oranını yükselttiği, fetüste asit baz dengesini bozduğu, buna karşın spontan ıkınmanın valsalva tipi ıkınmaya göre anne ve fetüsün iyilik durumunu, annenin doğum memnuniyetini, yenidoğanın 1. ve 5. dakika Apgar skorlarını yükselttiği, intakt perine oranını artırdığı, epizyotomi oranını ve maternal anksiyete düzeyini azalttığı, umblikal kord pH, PaO2 seviyelerini iyileştirdiği belirtilmiştir.” dedi.

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"IKINMA TEKNİKLERİ DOĞUMDA SON DERECE ÖNEMLİ"

Ikınma tekniklerinin doğumdaki önemine değinen Demirel, “Kadınların kendilerini doğumdan sorumlu hissettikleri, annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyebilen ıkınma tekniğini kullanmaları önemlidir. Doğum eylemi sırasında ağzı açmak ve nefes almak serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerdendir. Ağzı sıkıca kapalı tutmak, doğum yolunun açılmasını zorlaştıracaktır. Doğum esnasında rahatlamak için içgüdüsel olarak alınan derin bir nefesle birlikle içgüdüsel olarak çıkarılan boğazı açan ve titreten seslerin her zaman doğumu kolaylaştırdığı görülmüştür. Ina May Gaskin'in Sfinkter yasasından yola çıktığımız ve yeni bir ıkınma tekniği olarak ortaya koyduğumuz doğal ıkınma tipinde kadın kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu şeklinde sesler çıkarır.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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