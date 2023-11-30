Normalden 200 kat fazla kurşun çıkmıştı... Elma pürelerindeki ölümcül tehlike için yasa yolda! Türkiye'yi de kapsayabilir

ABD'de 25 eyalette 52 çocukta hazır elma pürelerinden kaynaklı olduğu tespit edilen zehirlenmeler gerçekleşmişti. FDA'nın konuya yönelik yaptığı araştırma sonrasında elma püresi paketlerinin içerisinde normalden 200 kat fazla kurşun maddesine saptanmış ve zehirlenmelerin sebebi buna bağlanmıştı.

NORMALDEN 200 KAT FAZLA KURŞUN ÇIKMIŞTI

Birçok anne ve babanın ara öğün olarak kullandığı elma püreleri günümüzde oldukça popüler. ABD'de hazır elma püresi tüketen çocukların çoğunda gıda zehirlenmeleri gözlenmişti. FDA'nın konuya ilişkin yaptığı araştırma sonucunda Ekvador'dan ithal edilen tarçınlardaki kurşun seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak elma pürelerinde normalden 200 kat fazla kurşun bulunmuştu.

Elma pürelerinden yiyen çocukların baş ağrısı, kusma, ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler göstererek zehirlendiği biliniyordu.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, elma püreleriyle ilgili hastalıkların 1 ila 3 yaş arası çocuklarda rapor edildiğini ve en az bir çocuğun kanındaki kurşun düzeyinin normal düzeyden sekiz kat daha yüksek olduğunu belirtmişti.

CDC, çoğundan daha yüksek düzeyde kurşuna maruz kalan çocukları tanımlamak için dekilitre başına 3,5 mikrogramlık bir üst seviye kullanıyor. Elma pürelerinden etkilenen çocukların kanındaki kurşun seviyelerinde ise desilitre başına 4 ila 29 mikrogram arasında ölçüldü...

YASA YOLDA, TÜRKİYE'Yİ DE KAPSAYABİLİR

2021 yılındaki kongre araştırması sonucunda bebek mamalarında yüksek düzeyde arsenik, kurşun, kadmiyum ve cıva olduğu tespit edilmişti.

FDA, bu duruma bir çözüm bulabilmek adına gıda endüstrisindeki yönergeleri içeren bir taslak hazırlama girişiminde bulundu. FDA'dan bir yetkilinin NBC News'e verdiği röportajda, yönergelerin 2025 yılının başında tamamlanması gerektiği belirtilirken henüz yönerge çıkmasa dahi FDA'nın güvensiz olarak gördüğü ürünler konusunda düzenleyici eylemlerde bulunabileceğini belirtti.

Yönerge sonrası oluşturulacak yasanın Türkiye'deki bebek mamalarını da kapsabileceği düşünülüyor.





