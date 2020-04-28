HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 08:07 | Son Güncelleme

Koronavirüsle ilgili son günlerde gelen umut verici veriler, normalleşme çalışmalarını da hızlandırdı. Kademeli olarak bir süreç planlanırken, normale geçişte ilk kriter olarak şehirlerde '5 gün' şartı belirlendi.

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Türkiye koronavirüsle mücadelede hızla olumlu sonuçlar almaya başlarken, umut verici haberlerin ardından normalleşme süreci için de çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normale dönüş için Ramazan Bayramı'nın işaret ederken salgının durumuna göre bu tarih değişebilir.

Normalleşmeye geçişte kademeli bir sürecinin uygulanması planlanırken, il il durumlar değerlendirilerek hızlı kararlar alınacak.

NORMALE DÖNÜŞ İÇİN İLLERDE 5 KRİTER

Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre, illerde normale dönüş için dikkat çekici bir kriter belirlendi. Buna göre normalleşme süreci son 5 günde vaka bildirmeyen illerde başlayacak.

Normalleşme süreci için İstanbul'un durumu ise biraz daha farklı olacak. Vaka ve hasta sayısının en çok olduğu kentte, önlemlerin diğer illere göre biraz daha sürmesi beklenirken, giriş-çıkışlardaki kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ümraniye'de hurdalık alanda korkutan yangınÜmraniye'de hurdalık alanda korkutan yangın
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs normale dönüş şehir

En Çok Okunan Haberler

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu Üyesi Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Ormanda nişanlısını öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Ormanda nişanlısını öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis istemi

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Ümraniye'de hurdalık alanda korkutan yangın

Ümraniye'de hurdalık alanda korkutan yangın

Sakarya'da yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk öldü

9 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada

Polisle motosikletli şahıs arasındaki kovalamaca kamerada

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti: Rezillik

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.