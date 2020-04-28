Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Türkiye koronavirüsle mücadelede hızla olumlu sonuçlar almaya başlarken, umut verici haberlerin ardından normalleşme süreci için de çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normale dönüş için Ramazan Bayramı'nın işaret ederken salgının durumuna göre bu tarih değişebilir.

Normalleşmeye geçişte kademeli bir sürecinin uygulanması planlanırken, il il durumlar değerlendirilerek hızlı kararlar alınacak.

NORMALE DÖNÜŞ İÇİN İLLERDE 5 KRİTER

Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre, illerde normale dönüş için dikkat çekici bir kriter belirlendi. Buna göre normalleşme süreci son 5 günde vaka bildirmeyen illerde başlayacak.

Normalleşme süreci için İstanbul'un durumu ise biraz daha farklı olacak. Vaka ve hasta sayısının en çok olduğu kentte, önlemlerin diğer illere göre biraz daha sürmesi beklenirken, giriş-çıkışlardaki kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi planlanıyor.

