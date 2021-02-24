Normalleşme öncesi kritik uyarı: Başladığımız yere geliriz

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 'yerinde karar' dönemine geçildiğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından vaka sayılarının düşük olduğu illerde kısıtlamaların esnetileceği belirtildi. Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesi, akıllara 'Toplu ulaşımda tekrar yoğunluk olur mu?' sorusunu getirdi. Pandemi dönemi kısıtlamaları çerçevesinde otobüs ve minibüs gibi birçok toplu taşıma aracında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması yasaklandı.

Vakaların düşüşe geçtiği illerde normalleşmenin başlamasının ardından toplu ulaşımda yeni risk oluşturmamak için gerekli tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 22'nci ve 26'ncı dönem AK Parti Erzurum Milletvekilli Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şöyle konuştu:

"1 Mart'tan sonra virüs vaka artış hızının düştüğü illerde kademeli olarak kısıtlamalar kalkacak. Açık bir gerçek var ki virüs hala devam ediyor. Bu aşamada en çok dikkat etmemiz gereken nokta toplu ulaşım. Toplu ulaşımdaki yolculukta insanlar sosyal mesafeyi sağlayamıyorlar. Sadece Erzurum'da değil İstanbul'u da ele alırsak yoğunluk çok fazla. Örneğin İstanbul'da pandemi öncesi günde yaklaşık 9 milyon kişi toplu ulaşımı kullanıyordu. Covid- 19 sürecinde bu sayı yarı yarıya azaldı. Şu anda sayı yaklaşık 4 milyona indi ama zirve saatler dediğimiz sabah evden işe giderken ve akşam eve dönüş saatlerinde yaklaşık 350 bin kişi aynı anda yolculuk ediyor. Bu en az yarım saat omuz omuza yolculuk etmek demek. Bu durumun virüs riskini artırması çok yüksek. Bu durum tüm şehirler için geçerli. Kısıtlamalar kalktıkça toplu ulaşımdaki yolculuk talebi de artacak. Maalesef bu olumsuz durumlar daha da artacak. Pandemi döneminde özel araçlara kaçış yaşandı. Bu durum da trafiğin sıkışıklığına sebep oluyor. Aynı durum Erzurum dahil tüm büyük şehirlerde geçerli. Bu da iki riski meydana getiriyor. Kısıtlamalar kalktığı zaman tüm Türkiye'de toplu ulaşıma talep artacak ve Covid-19 vakalarının seyri açısından olumsuz bir durum haline gelecek. Trafik yoğunluğunun artması ise sadece sıkışıklık olarak değil havaya verdiği emisyon ve insan sağlığı açısından yapılan araştırmalarda birçok hastalığın üzerinde trafiğin önemli derecede olumsuz etkisi var. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmanın çözümü ise toplu ulaşımın güvenilirliğini artırmak."