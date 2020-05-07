Normalleşme süreci: Ülkeler koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye nasıl hazırlanıyor?

Koronavirüs salgınında zirveyi geride bırakan birçok ülke, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.

Bu, salgın öncesi yaşantımıza döneceğimiz anlamına gelmese de, haftalardır devam eden kısıtlamalar ve izolasyondandan sonra hem genel olarak halk içinde hem de işletmeler açısından rahatlama sağlayacak.

Covid-19 farklı bölgeleri farklı etkiledi; kısıtlamalardan çıkış stratejileri de bu nedenle kentten kente değişebiliyor.

Ancak birçok ülkenin karşı karşıya olduğu ortak sorunlar var. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlandığı şu günlerde bu sorunların can alıcı yönleri neler?

İkinci dalga

Bilim insanları, kıstılamaların erken gevşetilmesinin salgında ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Birçok ülkede kısıtlamalar uygulandıktan iki-üç hafta sonra, ölüm ve yeni vaka sayılarında platoya ulaşıldığı, hızlı artış eğrisinin düzleştiği görülüyor.

Ancak Singapur ve Japonya örneklerinde olduğu gibi, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yeni vakaların artışa geçtiği ikinci dalga ortaya çıkabiliyor.