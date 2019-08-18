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Norveç polisinden saldırganı engelleyen "kahramanlara" teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 00:24 | Son Güncelleme

Barum kentinde, camiye saldırı düzenlemek isteyen kişiyi engelleyen Muhammad Rafik ve Muhammad Ikbal Jave, emniyet müdürlüğünde ağırlandı

STOCKHOLM (AA) - Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırmak isteyen kişiyi engelleyen 65 yaşındaki Muhammed Refik ve 70 yaşındaki Muhammed Ikbal Jave, Barum Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı.

Barum'da 10 Ağustos'ta El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlemek isteyen Philip Manshaus'u durdurarak olası bir facianın önüne geçen Refik ve ona yardım eden Jave, Barum Emniyet Müdürlüğüne davet edildi.

Barum Belediye Başkanı Lisbeth Hammer'in de bulunduğu davette, Emniyet Müdürü Beate Gangas Krog, Refik ve Jave'yi kapıda çiçekle karşıladı.

Krog, kahramanlıkları nedeniyle ikiliye teşekkür ederek, ''Hızlı ve zamanında müdahaleniz sayesinde birçok kişinin hayatı kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, 21 yaşındaki saldırgan 10 Ağustos'ta, kapı kodu nedeniyle camiye giremedi ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştı.

Rafik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etti.

Öte yandan, cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlarından gözaltında tutulan ve sorgusu devam eden Manshaus ise yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Saldırgan, saldırıdan yaklaşık 2 saat önce de üvey kız kardeşini öldürmüştü.

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cami saldırısı Norveç

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