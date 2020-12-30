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Norveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp var

30.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Norveç'te bir yerleşim bölgesinde toprak kaydı: 21 kayıp var

Norveç'in güneyinde gerçekleşen ve 12'den fazla binanın yıkıldığı toprak kaymasında biri ağır şekilde olmak üzere 10 kişi yaralanırken, 21 kişi hala kayıp.

Toprak kayması, başkent Oslo'nun yaklaşı 30 km kuzeyinde yer alan ve Gjerdrum belediyesine bağlı bir yerleşim bölgesini vurdu.

Kurtarma helikopterinden çekilen bir fotoğrafta içi harap olmuş binalarla dolu büyük bir çukur görülüyor. Diğer binalar çukurun kenarında asılı kalmış duruyor.

Polisin açıklamasına göre şimdiye kadar yaklaşık 700 kişi bölgeden tahliye edildi.

Polis yaptığı açıklamada, kayıp kişilerin toprak kaymasının gerçekleştiği bölgenin en iç kısmındaki evlerde yaşadığını ancak evlerinde sıkışıp sıkışmadıkları, kaçmayı başarıp başaramadıkları ya da bu sırada evde olup olmadıklarının henüz belli olmadığını söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg TV2'ye yaptığı açıklamada, "Barış ve huzurun olduğu bir yeni yıla giriyor olmalıydık hatta belki en çok endişe ettiğimiz şey toprak kaymasında kaybolan kişiler değil COVID-19 olmalıydı" dedi.

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