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Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 04:26 | Son Güncelleme

Norveç Kralı 5’inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.

Norveç’te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası

Norveç devlet radyo ve televizyon kurumu NRK’nin haberinde, Norveç Sağlık İdaresi'nin 27 Şubat’tan sonra İskandinavya dışına seyahat edenlerin karantinaya alınması yönündeki kararı anımsatıldı.

Haberde, 2-4 Mart'ta Ürdün’e resmi ziyarette bulunan Kral 5’inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Söreide ile Ticaret ve Endüstri Bakanı Nybö'nün kendilerini 14 günlük karantinaya aldıkları bildirildi.

Öte yandan Norveç Kraliyet Ailesi, gün içerisinde yayımladığı basın bildirisinde, yetkililerin uyarılarının dikkate alındığını ve Paskalya Bayramı’na kadar tüm resmi programlarının iptal edildiğini duyurdu.

(AA)

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