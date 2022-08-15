Norveç'teki ünlü deniz aygırı Freya, insanlara zarar verebileceği gerekçesiyle öldürüldü

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen bazen de batmalarına neden olan ve bölgede çok popüler hale gelen dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği belirtildi.

"İNSANLARA ZARAR VERME İHTİMALİ YÜKSEK"

Norveç Balıkçılık Bakanlığı, Freya’nın uyutulması hakkında, “insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel bir değerlendirmesine" dayandığını ifade ederek, “Geçen hafta yerinde yapılan gözlemler sonucunda, halkın deniz aygırı ile net bir mesafe bırakılması yönündeki mevcut tavsiyeyi dikkate almadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle, insanlara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu ve hayvanın sağlığının korunmadığı sonucuna varıldı” dedi.

"İNSANCIL ŞEKİLDE UYUTULDU"

Freya’nın Oslo Fiyordu’ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtti. Freya’nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarıldı.

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor. (AA-İHA)



