HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz

Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir villaya düzenlenen operasyonda yakalanan Norveç uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Norveçli gençler emniyetteki sorgusunda "Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz" sözleriyle kendini savundu. Turistlerden birinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz

Alanya’nın farklı mahallelerinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille gelerek hırsızlık yaptıklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, çalıntı motosikletlerin 2’sini Dinek Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N. J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine asayiş ekipleri, Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerindeki şüphelilerin ikamet ettiği villaya baskın düzenledi. Baskında Norveçli 4 genç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise villanın salon kısmında çalınan 2 motosiklet ele geçirildi.

NORVEÇLİ ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgusunda, “Alkollüydük. Çaldığımızı hatırlamıyoruz” sözleriyle kendini savundu. Norveçli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada rahat tavırları ise dikkat çekti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Bakan Koca: Salgının hızını kestikBakan Koca: Salgının hızını kestik
HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ile koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
Korkunç olay! 4'üncü kattan düşerek öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.