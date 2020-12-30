Norveç'te heyelan yüzünden 10 kişi yaralandı, 21 kişiden haber alınamıyor

Norveç'te bir köyde meydana gelen heyelan sonucu 10 kişi yaralandı, 21 kişiden ise haber alınamıyor.

Başkent Oslo'nun 25 km kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde 500 kişi tahliye edildi.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yerel polis teşkilatından Roger Petterson, "Polis olayı doğal afet olarak ele alıyor" dedi.

İnsanların acil servise telefon ederek evlerinin hareket halinde olduğunu söylediğini ifade eden Petterson, durumun "ciddi olduğunu" söyledi.

Çok sayıda kişinin heyelan altında kaldığı, bazılarının yardım için yakınlarına telefon ettiği bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, haber alınamayan kişilerle irtibat kurulamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kişilerin heyelan bölgesinde mi yoksa tatilde mi olduklarını veya başka bir nedenden dolayı mı polisle irtibata geçemediklerini belirleyebilmiş değiliz" denildi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğa güçlerinin Gjerdrum'u ne hale getirdiğini görmek insanı üzüyor. Heyelandan etkilenen herkesi düşünüyorum" diye yazdı.