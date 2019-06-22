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Norveç’te PKK’nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl’de yakalandı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Norveç vatandaşlığına geçip Roger Carlsen ismini alan A.A.

Norveç’te PKK’nın sözde sorumlu seviyesine gelmişti, Bingöl’de yakalandı tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Norveç vatandaşlığına geçip Roger Carlsen ismini alan A.A. (55) Bingöl’de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle yaptığı çalışmada, Norveç’te terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunarak sözde sorumlu seviyesine gelen Norveç vatandaşı Roger Carlsen’ın Solhan ilçesinde olduğunu öğrendi. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın adresi tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yakalandığı adreste örgütsel dokümanlar ele geçirilen A.A. isimli Şüphelinin 2004 yılında Türk vatandaşlığını terk edip Norveç vatandaşlığına geçmesinin ardından Roger Carlsen ismini aldığı öğrenildi.

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