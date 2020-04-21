HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce gelen Samsung Galaxy Note 20 devasa bataryayla piyasaya sunulacak haberi ortalığı adeta karıştırdı. Birçok kişi bu akıllı telefon modelinde çok ciddi bir batarya gücü sağlanacağını iddia ediyor. Samsung şirketinin genel eğilimine bakıldığında aslında pek haksız olduklarını söyleyemeyiz.

Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Samsung şirketinin en büyük 2. akıllı telefon modeli olarak bilinen ve Galaxy Note 20 cihazının bir önceki modeli olan Galaxy Note 10, 3500 mAh gücünde batarya ile gelmişti. Ancak kullanıcılar bu batarya gücünün yeterli olmayacağını söylemişti.

Galaxy Note 20 güç desteği

Güney Koreli teknoloji devi kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dinledi ve daha gelişmiş bir batarya üretti. Yeni amiral gemisi ile birlikte gelecek olan batarya, 4000 mAh gücünde olacak. Bu nedenle cihazın eskisine göre çok daha güçlü bir batarya sistemine sahip olması bekleniyor. Bu akıllı telefon modeli ile ilgili bir tane daha sızıntı geldi. Görüldüğü kadarıyla cihazın Galaxy S10 modeli ile benzer bir kameraya sahip olacağı söyleniyor.

8 çekirdekli Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak bu model, 5G bağlantısını yüksek bir ihtimalle destekleyecek. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen cihaz ile ilgili her geçen gün yeni sızıntılar geliyor. Ancak şirket her an bir sürpriz yapabilir. Sizce Samsung tarafından piyasaya sunulacak bu yeni akıllı telefon modeli ile ilgili daha yüksek özellikler görülebilir mi?

Yeni Koronavirüs semptomu: Böbrek yetmezliği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladıLG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy Note 20 Galaxy Note 20

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 ailesi için üzen iddia

iPhone 12 ailesi için üzen iddia

Amazon çalışanları ağır risk altında!

Amazon çalışanları ağır risk altında!

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

LG Velvet için bir tanıtım videosu yayınladı

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

Yapay zeka koronavirüs ile mücadelede kullanılabilir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.