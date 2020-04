Note 20 devasa pil ile mi gelecek?

Samsung şirketinin en büyük 2. akıllı telefon modeli olarak bilinen ve Galaxy Note 20 cihazının bir önceki modeli olan Galaxy Note 10, 3500 mAh gücünde batarya ile gelmişti. Ancak kullanıcılar bu batarya gücünün yeterli olmayacağını söylemişti.

Galaxy Note 20 güç desteği

Güney Koreli teknoloji devi kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dinledi ve daha gelişmiş bir batarya üretti. Yeni amiral gemisi ile birlikte gelecek olan batarya, 4000 mAh gücünde olacak. Bu nedenle cihazın eskisine göre çok daha güçlü bir batarya sistemine sahip olması bekleniyor. Bu akıllı telefon modeli ile ilgili bir tane daha sızıntı geldi. Görüldüğü kadarıyla cihazın Galaxy S10 modeli ile benzer bir kameraya sahip olacağı söyleniyor.

8 çekirdekli Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak bu model, 5G bağlantısını yüksek bir ihtimalle destekleyecek. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen cihaz ile ilgili her geçen gün yeni sızıntılar geliyor. Ancak şirket her an bir sürpriz yapabilir. Sizce Samsung tarafından piyasaya sunulacak bu yeni akıllı telefon modeli ile ilgili daha yüksek özellikler görülebilir mi?

