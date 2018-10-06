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Note 9 için ilginç Fortnite reklamı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Samsung oldukça ilginç ve sıra dışı bir reklam kampanyasına imza attı. Güney Koreli teknoloji devi en iyi Fortnite oyuncularına görüp görebilecekleri en iyi hediyeyi yolladı. İşte detaylar.

Note 9 için ilginç Fortnite reklamı

Oyun sektörünün iyiden iyiye mobil tarafa kaymaya başladığı inkar edilemez bir gerçek. Nitekim oyun geliştiricileri de akıllı telefon üreticileri de bu durumun fazlasıyla farkındalar. Zaten son dönemde sayıları git gide artmaya başlayan oyun odaklı akıllı telefonlar da bu durumun bir yansıması. Bazı üreticiler, doğrudan oyun odaklı bir telefon geliştirirken, bazıları da yeni amiral gemisi modellerinde kullandıkları ekstra soğutma sistemi ile üst segment modelini oyun telefonuna çeviriyor. Aynı Samsung’un yaptığı gibi.

Bilindiği üzere Samsung’un direkt olarak oyun odaklı bir akıllı telefonu yok. Fakat Güney Koreli şirketin son amiral gemisi modeli Note 9, pek çok oyun odaklı telefona taş çıkarak cinsten bir teknik donanıma sahip.

Üstelik Samsung bu durumu Fortnite’ı süreli olarak Note 9’a özel kılarak taçlandırmıştı. Güney Koreli şirket, Fortnite’ın en iyi Note 9’da oynanacağını ilginç bir reklam ile duyurma kararı aldı.

Reklam için en iyi Fortnite oyuncularına, aynı oyunlardaki gibi bir item box gönderildi. Bu kutunun içerisinden oyunla ilgili bazı eşyalar ve en önemlisi de Galaxy Note 9 çıkıyor.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Note 9 Fortnite

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