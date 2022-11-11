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Noter çalışma saatleri nedir? Noterler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

11.11.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkça araştırılan hususlar arasında noterlerin çalışma günleri ve saatleri vardır. Özellikle hafta sonu günlerinde noterlerin açık olup olmadığı merak edilir. Bu bağlamda noter ve nöbetçi noter arasındaki farka değinmek gerekir. Noter ve nöbetçi noter çalışma saatleri farklılık gösterir. Peki, noterlerin mesai saatleri nedir nöbetçi noterler hafta sonu kaçta açılıyor?

Noter çalışma saatleri nedir? Noterler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Noter, resmî bir kamu hizmeti görevi yaparlar ve görevleri kanunlar tarafından verilir. Hukuki güvenliği sağlamanın yanı sıra yaşanan anlaşmazlıkları önlemek için gerekli olan işlemleri belgelendirir. Gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleşen işlemleri resmîyete bağlayarak evraklarla belgelerler. Resmî dairelerden olan noterler, özellikle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilemeyen işlemlerde kişilere kolaylık sunar. Türkiye'nin her şehrinde birden fazla olan noterliklerin yanı sıra nöbetçi noterler de bulunur. Normal noterliklerle nöbetçi noter çalışma saatleri farklıdır. Peki, noter mesai saatleri nasıl?

Noter kaçta açılıyor?

Noter çalışma günleri hafta içi her gündür. Hafta içi her gün hizmet veren noter açılış saati 09.00'dır. Yine hafta içi günleri için noterlerin kapanış saati 17.00 olarak belirtilebilir. Ancak hafta sonu günlerinde bu kurumlarda acil işi olan kişiler, nöbetçi noterlere uğrayabilir. Nöbetçi noter çalışma saatleri yalnızca hafta sonu günleridir. Normalde noter çalışma günleri hafta içidir. Noterlerin çalışma saatleri hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 12.00-17.00 arasıdır.

09.00 itibariyle hizmet vermeye başlayan noterler, öğle molası verir. Noter çalışma saatleri öğle arası molası genellikle 12.00 ile 13.00 arasındadır. Ancak öğle molası saatlerinin, noterlerin çalışma saatleri içindeki yoğunluğuna göre değiştiği belirtilmelidir.

Noter kaçta kapanıyor?

Noterler sabah 09.00'da açılır ve 13.00 sonrasında hizmet vermeye devam eder. Noter kapanış saati 17.00 'dır. Hafta sonu günlerinde noterde işi olan kişilerin ise nöbetçi noter çalışma saatleri içerisinde gidebilirler. Noter mesai saatleri sabah 09.00'da başlar ve akşam 17.00'da biter.

Noter cumartesi günü açık mı?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre zarfında açık olur. Dolayısıyla noter cumartesi günü açık değildir. Ancak nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

Noter pazar günü açık mı?

Noter çalışma günleri sadece hafta içidir ve bu bağlamda noter pazar günü açık değildir.

Nöbetçi noter çalışma saatleri nasıldır?

Hafta içi günlerinde hizmet veren noterler 12.00 ile 13.00 arasındaki öğle molası haricinde 08.30 ile 17.00 saatleri boyunca ziyaret edilebilir. Ancak hafta sonu noterde işi olan bireyler nöbetçi noter çalışma saatleri içerisinde nöbetçi noterlere gidebilir. Hafta sonu günlerinde ise 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayan nöbetçi noterlere gidilebilir.

Nöbetçi noter çalışma saatleri cumartesi ve pazar günleri için aynıdır. 10.00 itibariyle açılan nöbetçi noterler, saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam eder. Dolayısıyla noter çalışma saatleri hafta sonu günleri için 10.00 ile 17.00 arasıdır.

Arefe günü noterler açık mı?

Genellikle resmî ve dinî bayramlarda olduğu gibi arefe günlerinde de noterler hizmet vermez. Ancak son yıllarda noterlerin 12.30 veya 13.00 saatlerine kadar yarım gün hizmet verdiği görülmüştür. Dolayısıyla arefe günü noterde işi olan kişiler, ilk olarak kurumun iletişim numarasını arayarak bilgi almalıdır.

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