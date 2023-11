Nothing, Android kullanıcılarının uzun süredir istediği Apple'ın iMessage'ını telefonuna getirdi: "Sorry Tim"

Apple'ın mesajlaşma hizmeti iMessage'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen yeni kuralları kapsamında herkese açılması yönündeki tartışmalar sürerken, (AB şu anda iMessage'ın Apple'ın "çekirdek platform hizmeti" olarak tanımlanıp tanımlanmayacağını araştırıyor) Android akıllı telefon üreticisi Nothing dikkat çeken bir 'iMessage' duyurusu ile karşımıza çıktı.

UYGULAMA ARACILIĞIYLA IMESSAGE'I TELEFONUNA EKLEDİ

The Verge'ün haberine göre, Nothing, mesajlaşma platformu Sunbird tarafından desteklenen yeni bir "Nothing Chats" uygulaması aracılığıyla iMessage'ı en yeni telefonuna eklediğini paylaştı. Buna göre özellik 17 Kasım Cuma gününden itibaren Kuzey Amerika, AB ve diğer Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara sunulacak.

"SORRY TIM"

Şirket, bu adımla ilgili "Android için iMessage'ı yaptık..." başlıklı bir YouTube videosu yayınladı. Söz konusu videonun "Sorry Tim" yazılı kapak fotoğrafı ise dikkat çekti.

PEKİ NEDEN?

Nothing sayfasında ise bu adımın nedenini "Eğer mesajlaşma hizmetleri telefon kullanıcılarını bölüyorsa, o zaman bu engelleri yıkmak istiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Nothing'in SSS bölümüne göre ise Sunbird'ün mimarisi, bir mesajı yolculuğunun herhangi bir noktasında saklamadan bir kullanıcıdan diğerine iletmek için bir sistem sağlıyor ve mesajlar sunucularda saklanmıyor.

MKBHD ÖN İZLEMESİNİ YAPTI

MKBHD olarak da bilinen nlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee de Nothing Chats'in bir ön izlemesini yaptı. Buna göre daha önce diğer iMessage-Android köprü hizmetlerinin çalışmasına benzer şekilde, bir sunucu çiftliğindeki (birçok server'ın bir arada bulunduğu sistem) bir Mac Mini'de oturum açıyorsunuz ve Mac Mini bunun gerçekleşmesi için tüm yönlendirmeleri sizin yerinize yapıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KONUSU...

Nothing'in ABD Halkla İlişkiler Müdürü Jane Nho, The Verge'e gönderdiği bir e-postada Sunbird'ün kullanıcı iCloud kimlik bilgilerini "şifreli bir veritabanında" bir token olarak sakladığını ve kullanıcının konumuna bağlı olarak ABD veya Avrupa'daki Mac Mini'lerinden biriyle ilişkilendirdiğini ve daha sonra uygulama aracılığıyla gönderilen iMessage'lar için bir aktarıcı görevi gördüğünü söyledi. Sunbird'ün iki hafta kullanılmadığında hesap bilgilerini sildiğini de sözlerine ekledi.

Bu özelliği deneyen Washington Post Nothing Chats'in "çoğu zaman" çalıştığını, ancak iMessage'ın mesajları düzenleme ve Tapback tepkileri gibi bazı özelliklerinden mahrum kalındığını ve "henüz tam olarak çalışmadığını" yazdı. The Post, testlerde, grup mesajlarında bazen mesajları iletmek için birden fazla kez göndermek zorunda kaldığını söyledi.

Ayrıca, konu başlığındaki biri iMessage'da değilse grup iMessage'larının çalışmadığı da belirtildi ki haberde bunun beklenen bir durum olduğu söyleniyor. Ancak Nho'nun Nothing Chats'in SMS'i desteklediğini doğruladığı, bu nedenle grup SMS mesajlaşmasının hala çalışması gerektiği belirtiliyor.

BEKLEME LİSTESİNE GİRMEK DEĞİL, NOTHİNG PHONE 2'YE SAHİP OLMAK GEREKİYOR, EN AZINDAN ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY BOYUNCA...

Normalde Sunbird'e erişmek için bekleme listesine girmek gerektiğinden bahsedilen habere göre, Post, Sunbird CEO'su Danny Mizrahi'nin "önümüzdeki birkaç ay boyunca Sunbird'e erişmenin tek yolunun bir Nothing Phone 2'ye sahip olmak olduğunu" söylediğini yazdı. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde bir Nothing Phone 2'ye sahip olmak kullanıcılara Sunbird'e erişme imkanı verecek.

"Nothing Chats" konusunda Apple'ın söyleyecekleri ise merak ediliyor.