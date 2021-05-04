Nubia Z30 sonunda geliyor

Çin İletişim Komisyonu veritabanında Nubia Z30 amiral gemisi olduğuna inanılan bir telefon görüldü. Telefon, NX667J model numarasına sahip ve listeye göre, diğer derecelendirmeler arasında 120W hızlı şarjı destekliyor. Yeni nesil Nubia Z serisi akıllı telefonun birçok güncelleme ile gelmesi bekleniyor. Daha hızlı bir şarj teknolojisi, cihazın güncellenen alanlarından biri gibi görünüyor. Zira Nubia Z20, 27W hızlı şarj desteğiyle piyasaya sürüldü, bu nedenle 120W’a sıçramak önemli bir detaydı. Nubia Z30, 120W hızlı şarj ile piyasaya sürülürse, hızlı şarj teknolojisini desteklemek için bu yıl piyasaya sürülen ikinci Nubia telefonu olacak. RedMagic 6 Pro oyun telefonu bu anlamda piyasaya sürülen ilk Nubia'ydı.

EKRAN ALTI KAMERASI MI VAR?

Birkaç gün önce, Nubia Z30’a ait olduğu iddia edilen bir render internette yayınlandı. Render'da çentik veya deliksiz, kavisli ekrana sahip bir cihaz gösterildi. Bu, cihazda bir ekran altı kamerası olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Telefon ayrıca dörtlü arka kameraya ve 100x’e kadar yakınlaştırmaya sahip olacak gibi görünüyor. Nubia Z20’nin çift ekranlı tasarımına hayran olanlar için, Nubia’nın izlediği yol çok sevindirici olmayabilir.

Zaten 3C tarafından onaylanan telefon ile Nubia Z30’un bu ay duyurulması ihtimali var.

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