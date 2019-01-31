HABER

Nüfus müdürlüğündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli kadın memur ile sırada bekleyen kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli kadın memur ile sırada bekleyen kadın arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Emine Yüce (30) ile sıraya geçmesi konusunda uyardığı kadın arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Çevredekiler müdahalesiyle sona eren kavganın ardından hastane giden ve darp raporu alan Yüce, kadından şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü önünde bir araya gelen Türk Büro-Sen Gaziantep Şubesi çalışanları yaşananları protesto etti.

Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Atilla Özbay, burada yaptığı konuşmada, olayı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan olayın tekrar etmemesini arzuladıklarını belirten Özbay, "Nüfus müdürlüklerinde görevli polis memuru veya güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Bu da olaylara davetiye çıkarmaktadır. İvedilikle bu kurumlarda polis ya da güvenlik istihdam edilmesi gerekmektedir." dedi.

Sendika tarafından paylaşılan görüntüde tartışma ve kavga anı yer alıyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Köpeklerin yaraladığı yavru tilkiye tedaviKöpeklerin yaraladığı yavru tilkiye tedavi
Su borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktıSu borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Gaziantep kadın kavga memur nüfus Türk Büro-Sen Gaziantep Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.