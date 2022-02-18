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Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli ve kaç yaşında?

18.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile bir derginin kendisine yer verdiği karikatüre ilişkin yaptığı yorumların ardından merak konusu oldu. Karikatürü çok zekice ve komik bulduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli ve kaç yaşında? İşte Nureddin Nebati'ye ilişkin detaylar...

Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli ve kaç yaşında?

Nureddin Nebati, yaptığı açıklamaların ardından sık sık gündeme geliyor. En son Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki Nureddin Nebati kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli ve kaç yaşında? Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati'nin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi.

Şu an Haine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati; Siyaset Bilimi uzmanıdır.

Nureddin Nebati; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nureddin Nebati, çok sayıda üniversitede Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi derslerine girdi.

Nureddin Nebati'nin bir dönem tekstil işiyle uğraştığı biliniyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulunan Nureddin Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak da görev aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

  1. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hazine ve Maliye Baknı Nureddin Nebati, 19 Ocak 1964 yılında doğdu. 58 yaşında olan Bakan Nebati Şanlıurfalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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