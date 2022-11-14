Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında dizi oyuncusu Nurettin Uar'ın kızı Yağmur Uçar da vardı. Peki Nurettin Uçar kimdir? İşte ayrıntılar...
Taksim'de yaşanan patlamada, Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
Baba Nurettin Uçar o haberi sosyal medyadan, "Kabrin Nur mekanın cennet oldun datlu kızım." mesajı ile duyurdu.
Nurettin Uçar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.