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  4. Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

14.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gele patlama 6 can aldı. Patlamada Arzu Özsoy, Yağmur Uçar, Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Yağmur Uçar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı çıktı. Peki Nurettin Uçar kimdir? İşte ayrıntılar...

Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında dizi oyuncusu Nurettin Uar'ın kızı Yağmur Uçar da vardı. Peki Nurettin Uçar kimdir? İşte ayrıntılar...

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Taksim'de yaşanan patlamada, Nurettin Uçar'ın 15 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Baba Nurettin Uçar o haberi sosyal medyadan, "Kabrin Nur mekanın cennet oldun datlu kızım." mesajı ile duyurdu.

Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

Nurettin Uçar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

Nurettin Uçar kimdir? EDHO oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar İstiklal Caddesi patlamasında hayatını kaybetti!

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