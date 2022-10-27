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  4. Nurgül'ü 10 el ateş ederek öldüren bekçi: Mesleğimi küçümsedi, sözün bittiği yerdeyim

Nurgül'ü 10 el ateş ederek öldüren bekçi: Mesleğimi küçümsedi, sözün bittiği yerdeyim

27.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 35 yaşında bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş, 10 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren bekçi Eyüp Doğan'a müebbet hapis cezası verildi. Sanık Eyüp Doğan savunmasında, "Öldürme kastım olmadı. İki yıllık emeğimin boşa gittiğini, beni aldattığını düşündüm. Benim adım Eyüp, adımın anlamını biliyorum. Son olayda benim etnik kökenimi, mesleğimi küçümseyerek benimle dalga geçti. Sözün bittiği yerdeyim. Keşke yaşasaydı'' ifadelerini kullandı.

Nurgül'ü 10 el ateş ederek öldüren bekçi: Mesleğimi küçümsedi, sözün bittiği yerdeyim

Kağıthane'de 35 yaşında bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı 10 el ateş ederek öldüren bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapis cezası verildi. Kararın açıklanması sonrası anne Emine Akbaş, "Masal'ımı annesiz bıraktın, Masal'ı unutma sakın" diye tepki göstererek, gözyaşlarıyla sanığa tepki gösterdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM, KEŞKE NURGÜL YAŞASAYDI"

Sanık Eyüp Doğan savunmasında, "Öldürme kastım olmadı. İki yıllık emeğimin boşa gittiğini, beni aldattığını düşündüm. 'Ben bu insanı durduk yere öldürmüş bulunmadım. Sabırlı bir insanım. Benim adım Eyüp, adımın anlamını biliyorum. Son olayda benim etnik kökenimi, mesleğimi küçümseyerek benimle dalga geçti. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Olay bir anda, cinnet anında gerçekleşti. Öldürme amacıyla hareket etmedim" dedi. Mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine Doğan, "Sözün bittiği yerdeyim, keşke Nurgül yaşasaydı, bende aşık olduğum mesleğe devam etseydim" diye cevap verdi.

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Sanık savunmasını yaptığı sırada maktulün annesi Emine Akbaş, el hareketleriyle tepki gösterdi. Sanık avukatı müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim uygulanmasını talep etti.

SANIĞA İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Eyüp Doğan'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı. Mahkeme, Eyüp Doğan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"MASAL'IMI ANNESİZ BIRAKTIN"

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından anne Emine Akbaş, sanığa tepki göstererek "Masal'ımı annesiz bıraktın. Masalı unutma sakın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşma salonundan güçlükle çıkarılan anne, mahkeme koridorunda yakınlarının koluna girmesiyle gözyaşları içinde adliyeden ayrıldı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları anlatıldı. Şüpheli Doğan'ın kiraladığı bir otomobil ile maktulü buluştukları noktadan alarak, Kağıthane'de bir parka gittikleri anlatılan iddianamede, maktul ile bir süre tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda maktul Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6'sının ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden alınan rapora göre maktul Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

(DHA)

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