HABER

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Mardin ve Diyarbakır'da polis ekiplerince 24 Temmuz'da düzenlenen ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonda, Nusaybin'de HDP ile DBP ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Nusaybin'de HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik tespit edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Diyarbakır'daki bazı HDP ve DBP ilçe binaları ile adreslere 24 Temmuz'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Mardin İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP Mardin İl Başkanı Leyla Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bazı örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerince Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarındaki kaçak elektrik kullanımı fotoğraflanırken, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) bilgi verildi. DEDAŞ ekipleri tarafından kaçak tespitiyle ilgili inceleme başlatıldığı, adreslere tebligat gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
Caretta Caretta alanında drift atan sürücüye rekor cezaCaretta Caretta alanında drift atan sürücüye rekor ceza
Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldıAnkara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak elektrik HDP Nusaybin

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 3 yorum
güneydoğunun %80 kaçak kullanıyor bedelinide biz ödüyoruz senelerdir.yenimi farkettiniz
işledikleri terör suçlarının yanında kaçak elektrik en masumu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı!

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı! 12 bini geri gönderildi

Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı

Tam 2 bin 750 yıllık! 4 çeşit tespit edildi

Kırklareli'nde hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

Yer: Kırklareli! 10 dakikada bu hale geldi

Son dakika! Minik Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili yeni gelişme: Abisi gözaltında

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Kayseri'de sokak ortasında öldürülen Gülay Şimşek katilinin videosunu çekmiş

Sokak ortasında öldürülmüştü! Katilinin videosunu çekmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.