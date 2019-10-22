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Nusaybin polisi olası terör saldırılarına karşı teyakkuzda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altında bulunan bölgelerden hedef aldığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 24 saat esasıyla görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürekli devriye geziyor, olası terör saldırısı ve sızmaları önlemek için sınır hattında takibi sürdürüyor - Polis ekipleri, teröristlerce düzenlenen, 11 kişinin şehit düştüğü, 59 kişinin yaralandığı saldırıların hafızalarda oluşturduğu tahribatı gidermek için sokak aralarında gördükleri çocuklarla zaman zaman futbol da oynuyor - Çocuklardan Hasan Kaplan: - "Polis ağabeylerimizle top oynadık, çok mutluyuz"

MARDİN (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelerden sivilleri hedef aldığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri olası terör saldırılarına karşı teyakkuz halinde.

PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce çukur kazıp, barikat kurarak gerçekleştirdiği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan Nusaybin, YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'de işgal ettiği bölgelerden 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırısının hedefi oldu.

Çocukların da bulunduğu 11 kişiyi şehit veren Nusaybin'de, teröristlerin hain taktiklerle gerçekleştirdiği hedef tanımaz saldırılarda 59 kişi yaralandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilçede terör saldırılarının neden olduğu hasar, saha çalışmasıyla tespit edilirken yaraların hızla sarılması için kurumların iş birliğiyle çalışma yürütülüyor.

- Polis, ilçe merkezi ve sınır hattında görevde

İlçede tesis edilen güvenliğin sürmesi için Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in koordinesinde, 24 saat esasıyla görev yapan polis ekipleri, hem ilçe merkezinde hem de sınır hattında zırhlı araçlarla sürekli devriye geziyor.

Sınır hattında elleri tetikte görev yapan ekipler, olası terör saldırısı ve sızmaları önlemek için takibi sürdürüyor.

- Polisler çocuklarla da yakından ilgileniyor

Polis ekipleri, teröristlerce düzenlenen saldırıların hafızalarda oluşturduğu tahribatı gidermek için sokak aralarında gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında karşılaştıkları çocuklarla da yakından ilgileniyor.

Çocuklara şeker, gofret, çikolata dağıtan, top alan polisler, onlarla zaman zaman futbol da oynuyor.

Güvenlik güçlerinin sıcak ilgisinden memnun kalan çocuklar, polis ağabeyleri ile maç yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Polisler ve çocukların bu mutlu anları, hatıra fotoğraflarına yansıyor.

Çocuklardan Hasan Kaplan, yaptığı açıklamada, sokak aralarında güvenlik güçleriyle futbol oynadıklarını belirterek, "Polis ağabeylerimizle top oynadık, çok mutluyuz. Bize şeker verdiler, top aldılar." dedi.

Berat Yılmaz ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Polisler bize top satın aldı. Şeker ve çikolata verdi. Polis ağabeylerimizle top oynadık, mutluyuz." diye konuştu.

Teröristlerin 10 Ekim'de ilçeye düzenlediği havanlı saldırıda, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) evlerinin önünde katledilmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uygulayan YPG/PKK'lı teröristlerin, 11 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda ise Suriyeli Dara Ali ve Hasan Muhammed ile Orhan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir, Ahmet Delen, Nayif Sincar ve Aytekin Eroğlu şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

Hayalleri yarım bırakan saldırıların ardından 4'ü çocuk 11 şehitten geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve 7 eşin yanı sıra 21 çocuk yetim, 3 çocuk öksüz kalmıştı.

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