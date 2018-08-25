Nusaybin'de içme suyu borusu patladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu borusu patladı.

Nusaybin'e bağlı Çağlar Mahallesi yakınlarında karayolu kenarından geçen su borusu belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle su yaklaşık 10 metre yükseldi. Karayolu bir süre trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MİSKİ ekipleri su vanasını kapattı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşları uzaklaştırdı. MİSKİ ekipleri su borusunu onarma çalışmalarına başladı.

Öte yanda Çağlar Mahallesi Muhtar Vekili Bedrettin Aslan, su şebekesinin patlaması nedeniyle bölgede bulunan cami ve bahçelerin zarar gördüğünü, zararların giderilmesi için yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

