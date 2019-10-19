Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik saldırısı

MARDİN (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırıların ardından zarar tespit çalışması yapılıyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırıda, başta Yenituran ve Fırat mahalleleri olmak üzere zarar gören bölgelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmasının ardından vatandaşların zararları karşılanacak.

Vatandaşlardan Ferhat Keskin, saldırılarda komşularının araçları ve binalarının kullanılamaz hale geldiğini, kendi iş yerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Saldırıda evlerin yıkıldığını, sivil halkın şehit olduğunu, çoğu insanın da yaralandığını anlatan Keskin, "Ölenlerin hepsi sivil halktı. Hatta saldırı olduktan sonra yaralılara yardıma gelenlerdi. Yardıma gelenlere tekrar saldırı olduğu için vefat ettiler. Zarar gören insanlara yardımın gelmesini istiyoruz." dedi.