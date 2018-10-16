'Nusret-2018 Davet Tatbikatı' İzmir Körfezi'nde başladı (2)

FİRMALAR ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı, NATO ve Türkiye’nin Deniz, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın uçar ve yüzer birliklerinin katılımıyla başlayan ‘Nusret-2018 Davet Tatbikatı’nın öğleden sonraki bölümünde, savunma sanayi firmaları ürünlerini tanıttı. Sergi ve sunumların gerçekleştirildiği bölümde savunma sanayi firmaları yeni ürünlerinin tanıtırken, özellikle ASELSAN’ın Mayın Tespit ve Sakınma Sonarı (MATESS) katılımcılardan büyük ilgi gördü. ASELSAN yetkilisi Mehmet Karaduman, deniz sistemlerinin yerlileştirilmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "ASELSAN, askeri elektronik sistemler konusunda sahip olduğu teknolojiyi, 2000’li yıllardan itibaren, özellikle MİLGEM projesi kapsamında başlatılan deniz sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmalarına yönlendirmiştir. Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren de sualtı akustik sistem teknolojileri alanına önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Bu süre zarfında denizaltılar ve su üstü gemileri için fonksiyonel imha Torpido Karşı Tedbir Sistemleri (ZARGANA ve HIZIR), Akustik Aldatıcılar/Karıştırıcılar (ZOKA), İskandil (KULAÇ), Denizaltı İntersept Sonar Sistemi (ASIST), Mayın Tespit Sonar Sistemi (MATESS) ve Denizaltı Savunma Harbi’nde kullanılan Pasif Sonobuoy (ASELBUOY) gibi kritik ürünler milli olarak geliştirilmiştir" dedi.

Katılımcılarına MATESS’i tanıtan Karaduman, "MATESS, ASELSAN tarafından, gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip mayın tespit ve sakınma sonarıdır. Genel özelliklerini uzun süreli, güvenilir kullanım, güncel donanım ve yazılım teknolojileri, diğer sistemlerle kolay entegrasyon imkanı, sağlamlaştırılmış ve askeri standartlara uygun yapı, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanabilirlik olarak sıralayabiliriz. Teknik özellikleri ise, dip mayını tespiti, demirli mayın tespiti, dalgıç tespiti, mayın ve mayın benzeri nesneleri otomatik tespit, otomatik hedef tespit alarmı, yüksek tespit performansı, yüksek frekanslı dizin yapısı ile yüksek çözünürlüklü çalışma yeteneği, yüksek doğrulukta mesafe ve açı tespitidir" dedi. Tatbikat, İzmir Körfezi’nde 25 Ekim’e kadar sürecek.