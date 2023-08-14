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  4. Nüzhet Gökdoğan, Google'da doodle oldu! İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan kimdir, yaptığı çalışmalar neler?

Nüzhet Gökdoğan, Google'da doodle oldu! İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan kimdir, yaptığı çalışmalar neler?

14.08.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan, Google'da doodle oldu. Türkiye'nin ilk bilim kadınlarından biri olan Gökdoğan 113. yaş gününde anılıyor. Peki, Nüzhet Gökdoğan kimdir, yaptığı çalışmalar neler? İşte, İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Nüzhet Gökdoğan, Google'da doodle oldu! İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan kimdir, yaptığı çalışmalar neler?

Nüzhet Gökdoğan, Google'da doodle olmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı olarak bilinen Nüzhet Gökdoğan 113. yaş gününde anılıyor. İşte, Google'da doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan hakkında merak edilenler...

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GOOGLE'DAN MÜZHET GÖKDOĞAN İÇİN DOODLE!

Google, gök bilimci ve akademisyen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel 'Doodle' hazırladı.

NÜZHET GÜZDOĞAN KİMDİR?

Nüzhet Gökdoğan, 14 Ağustos 1910 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hatice Nüzhet Gökdoğan'dır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bilim kadınlarındandır. "Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı" olarak bilinir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi kayıtlarındaki bir numaralı doktora tezinin sahibidir ve Fakülte'deki Astronomi Kürsüsü'nde görev yapan ilk Türk doçent olan Gökdoğan, 1954-1956 ve 1978-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığı yaptı.

Bayındırlık Bakanlarından siyasetçi Ali Mukbil Gökdoğan'ın eşi, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın keman profesörü Gönül Gökdoğan'ın annesidir.

Nüzhet Gökdoğan, 24 Nisan 2003 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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