Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

Hatırlayacağınız üzere dün Nvidia ile Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesaplarının ilginç olduğu kadar eğlenceli mention'laşmasını sizlerle paylaşmıştık. Bu mention'laşmadan Nvidia'nın Cyberpunk 2077 oyunu için özel olarak üretilecek bir ekran kartı müjdesi çıkmıştı. Nvidia müjdeyi ''Ayrılmayın...'' deyip, Cyberpunk 2077 için geliştirdiği özel ekran kartının bulanık bir fotoğrafını göstererek duyurmuştu. Bugün ise o fotoğraftaki sis perdesi kalktı ve Nvidia'nın Cyberpunk 2077 ekran kartı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
Nvidia yine Twitter hesabından Cyberpunk 2077 özel sürüm ekran kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre bu özel kartlar, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti modelini üzerine inşa edilmiş. Bu yüzden her iki kartın da performans değerleri aynı. Farklı olan tek şey, kartın tasarımının Cyberpunk 2077'nin ruhuyla uyumlu olması.
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 edition olarak adlandırılan bu kartlar, sarı renk ile bezeli. Anlaşılan Nvidia ekibi, Cyberpunk 2077'nin neon sarısından oldukça etkilenmiş bunu oyun için özel olarak hazırladıkları karta da taşımış.
Kuşkusuz herkes bu şık ve özel GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlarının fiyatını merak ediyor. Hatta bunun için çok yüksek bedeller ödeyebilecek oyunseverler dahi var. Nvidia'nın açıklaması ise her gelir grubundan, her oyunseveri mutlu edecek cinsten. Zira sadece 77 adet üretilen Nvidia Cyberpunk 2077 Edition kartlar, Nvidia tarafından düzenlenecek özel bir çekiliş ile sahipleriyle buluşacak.
Bunun için ise yapılması gereken tek şey bir Twitter hesabına sahip olmak ve instagram çekilişlerinden alışkın olduğunuz beğenmek, Retweet yapmak, takip etmek ve tweet atmak gibi prosedürleri yerine getirmek. Bunun dışında 77 adet Nvidia GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 edition karta sahip olmanız için herhangi bir şart gerekmiyor. Fakat üzücü haber şu ki çekilişe Türkiye'den katılmak mümkün değil.
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