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Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Nvidia CyberPunk 2077 özel kartları sonunda üzerindeki 'bulanıklığı' kaldırdı ve kartın yüzünü gösterdi. Nvidia tarafından sınırlı sayıda üretilen Cyberpunk 2077 Nvidia Geforce RTX 2080 Ti ekran kartları, herhangi bir şekilde satışa çıkmayacak. Nvidia tarafından yapılacak çekiliş ile sadece şanslı kişiler Cyberpunk 2077 için özel olarak üretilen Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlarına sahip olabilecek.

Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

Hatırlayacağınız üzere dün Nvidia ile Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesaplarının ilginç olduğu kadar eğlenceli mention'laşmasını sizlerle paylaşmıştık. Bu mention'laşmadan Nvidia'nın Cyberpunk 2077 oyunu için özel olarak üretilecek bir ekran kartı müjdesi çıkmıştı. Nvidia müjdeyi ''Ayrılmayın...'' deyip, Cyberpunk 2077 için geliştirdiği özel ekran kartının bulanık bir fotoğrafını göstererek duyurmuştu. Bugün ise o fotoğraftaki sis perdesi kalktı ve Nvidia'nın Cyberpunk 2077 ekran kartı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

NVİDİA CYBERPUNK 2077 İÇİN TASARLADIĞI ÖZEL EKRAN KARTINI TANITTI

Nvidia yine Twitter hesabından Cyberpunk 2077 özel sürüm ekran kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre bu özel kartlar, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti modelini üzerine inşa edilmiş. Bu yüzden her iki kartın da performans değerleri aynı. Farklı olan tek şey, kartın tasarımının Cyberpunk 2077'nin ruhuyla uyumlu olması.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 edition olarak adlandırılan bu kartlar, sarı renk ile bezeli. Anlaşılan Nvidia ekibi, Cyberpunk 2077'nin neon sarısından oldukça etkilenmiş bunu oyun için özel olarak hazırladıkları karta da taşımış.

NVİDİA GEFORCE RTX 2080 Tİ CYBERPUNK 2077 EDİTİON ÇEKİLİŞ İLE DAĞITILACAK AMA...

Kuşkusuz herkes bu şık ve özel GeForce RTX 2080 Ti ekran kartlarının fiyatını merak ediyor. Hatta bunun için çok yüksek bedeller ödeyebilecek oyunseverler dahi var. Nvidia'nın açıklaması ise her gelir grubundan, her oyunseveri mutlu edecek cinsten. Zira sadece 77 adet üretilen Nvidia Cyberpunk 2077 Edition kartlar, Nvidia tarafından düzenlenecek özel bir çekiliş ile sahipleriyle buluşacak.

Nvidia GeForce Twitter

Bunun için ise yapılması gereken tek şey bir Twitter hesabına sahip olmak ve instagram çekilişlerinden alışkın olduğunuz beğenmek, Retweet yapmak, takip etmek ve tweet atmak gibi prosedürleri yerine getirmek. Bunun dışında 77 adet Nvidia GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 edition karta sahip olmanız için herhangi bir şart gerekmiyor. Fakat üzücü haber şu ki çekilişe Türkiye'den katılmak mümkün değil.

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NVIDIA CyberPunk 2077 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition ekran kartı Twitter

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