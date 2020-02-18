Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

Hatırlayacağınız üzere dün Nvidia ile Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesaplarının ilginç olduğu kadar eğlenceli mention'laşmasını sizlerle paylaşmıştık. Bu mention'laşmadan Nvidia'nın Cyberpunk 2077 oyunu için özel olarak üretilecek bir ekran kartı müjdesi çıkmıştı. Nvidia müjdeyi ''Ayrılmayın...'' deyip, Cyberpunk 2077 için geliştirdiği özel ekran kartının bulanık bir fotoğrafını göstererek duyurmuştu. Bugün ise o fotoğraftaki sis perdesi kalktı ve Nvidia'nın Cyberpunk 2077 ekran kartı tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

NVİDİA CYBERPUNK 2077 İÇİN TASARLADIĞI ÖZEL EKRAN KARTINI TANITTI

Nvidia yine Twitter hesabından Cyberpunk 2077 özel sürüm ekran kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi. Nvidia'nın paylaştığı bilgilere göre bu özel kartlar, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti modelini üzerine inşa edilmiş. Bu yüzden her iki kartın da performans değerleri aynı. Farklı olan tek şey, kartın tasarımının Cyberpunk 2077'nin ruhuyla uyumlu olması.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 edition olarak adlandırılan bu kartlar, sarı renk ile bezeli. Anlaşılan Nvidia ekibi, Cyberpunk 2077'nin neon sarısından oldukça etkilenmiş bunu oyun için özel olarak hazırladıkları karta da taşımış.