HABER

Nvidia GeForce 417.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 08:45 | Son Güncelleme

Nvidia ekran kartları için yeni oyun profilleri ile gelen Nvidia GeForce 417.22 güncellemesi yayınlandı. Nvidia GeForce 417.22 güncellemesi ile destek verilen oyunlar ve yapılan iyileştirmeler neler?

Nvidia GeForce 417.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nvidia yeni oyunlar için sürücülerini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan Battlefield V Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi ile yüzde 50 performans artışının sunulmasının ardından, bugün bu performans GeForce 417.22 ile desteklendi.

GeForce 417.22 güncellemesi ile Battlefield V’in son güncellemesine destek verilmesinin ardından 3D Vision özelliği için yeni profiller de sisteme ekleniyor. Bu güncelleme ile Just Cause 4, Project Nova ve Tom Clancy’s The Division 2 oyunları artık 3D destekliyor.

Nvidia’nın bileşenleri olan; nView 149.34, HD Audio Driver 1.3.38.4, NVIDIA PhysX System Software 9.18.0907, GeForce Experience 3.16.0.122 ve CUDA 10.0 sürümlerine yükseltiliyor.

Bu sürüm ile DisplayPort kullanırken yüksek yenileme hızlarında yaşanan sorun, RGB renk seçeneğinde yaşanan hatalar, RTX 2080 Ti’da Hellblade Senua’s Sacrifice’in çökme sorunu ve Microsoft Edge’de video oynatma sırasında videonun donma sorunu çözülüyor.

Nvidia’nın güncel sürücülerini buradan indirebilirsiniz. Eğer Nvidia kontrol merkezinde ince ayar yapmadıysanız, temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Zeiss kamera ile gelecek olan Nokia 8.1’in tanıtım videosu sızdı!

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
5G destekli Samsung Galaxy kesinleşti5G destekli Samsung Galaxy kesinleşti
iPhone X fiyatı dip yaptı!iPhone X fiyatı dip yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NVIDIA güncelleme oyun

En Çok Okunan Haberler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

Bu sabah telefonunu açanlar gözlerine inanamadı! Eğer...

Samsung Türkiye 10 Eylül’de iPhone ile Tweet atmış!

Samsung Türkiye 10 Eylül’de iPhone ile Tweet atmış!

İşte güncel iOS 12 kullanım oranı

İşte güncel iOS 12 kullanım oranı

Chrome 71 ile gelen yenilikler

Chrome 71 ile gelen yenilikler

5G destekli Samsung Galaxy kesinleşti

5G destekli Samsung Galaxy kesinleşti

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.