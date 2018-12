Nvidia GeForce 417.22 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nvidia yeni oyunlar için sürücülerini güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan Battlefield V Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi ile yüzde 50 performans artışının sunulmasının ardından, bugün bu performans GeForce 417.22 ile desteklendi.

GeForce 417.22 güncellemesi ile Battlefield V’in son güncellemesine destek verilmesinin ardından 3D Vision özelliği için yeni profiller de sisteme ekleniyor. Bu güncelleme ile Just Cause 4, Project Nova ve Tom Clancy’s The Division 2 oyunları artık 3D destekliyor.

Nvidia’nın bileşenleri olan; nView 149.34, HD Audio Driver 1.3.38.4, NVIDIA PhysX System Software 9.18.0907, GeForce Experience 3.16.0.122 ve CUDA 10.0 sürümlerine yükseltiliyor.

Bu sürüm ile DisplayPort kullanırken yüksek yenileme hızlarında yaşanan sorun, RGB renk seçeneğinde yaşanan hatalar, RTX 2080 Ti’da Hellblade Senua’s Sacrifice’in çökme sorunu ve Microsoft Edge’de video oynatma sırasında videonun donma sorunu çözülüyor.

Nvidia’nın güncel sürücülerini buradan indirebilirsiniz. Eğer Nvidia kontrol merkezinde ince ayar yapmadıysanız, temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

