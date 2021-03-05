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Nvidia GeForce Now'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

05.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Nvidia GeForce Now'ın Türkiye fiyatı açıklandı!

Nvidia'nın bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Now'ın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Turkcell Game+ iş birliği ile Türkiye'ye gelen Nvidia GeForce Now'ın Basic paketi ise beklendiği gibi ücretsiz olacak. GeForce Now Premium paketinin fiyatı ise biraz dikkat çekici.

GeForce Now'ın ülkemizde kullanıma sunulacağı daha önce resmi olarak açıklanmıştı. Hatta Turkcell Game+ iş birliği ile Türkiye'ye gelen bulut tabanlı oyun sisteminin ülkemizdeki beta süreci de başlamıştı. Yapılan açıklamalarda oyunculara Basic ve Premium olmak üzere iki farklı paket sunulacağı belirtilmişti. Ancak fiyatlar açıklanmamıştı. Nitekim bugün GeForce Now'ın Türkiye fiyatı belli oldu.

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Türkiye'deki resmi siteye göre, GeForce Now'ın Basic paketi için herhangi bir ücret ödenmeyecek. Tıpkı tahmin edildiği üzere bu paket oyunculara ücretsiz olarak sunulacak. GeForce Now Premium paketi ise aylık 74,90 TL'den oyuncularla buluşacak. Lansmana özel olarak ise 3 aylık Premium paket 149,70 TL'den satılacak. Bu paket, daha önce de söylediğimiz gibi lansmana özel olduğu için sınırlı bir süre geçerli olacak.

GeForce Now Türkiye fiyatı

NVİDİA GEFORCE NOW BASİC VE PREMİUM PAKET NELER SUNUYOR?

Nvidia GeForce Now'ın fiyatı oldukça dikkat çekici duruyor. Ancak dikkat çeken diğer bir nokta da oyunculara sunulan özellikler. Zira ücretsiz olan Basic paket, standart erişim, 1 saatlik oturum süresi ve yoğun saatlerde oyuncuların kuyrukta beklemesine neden olabilecek sınırlı kapasite ile geliyor. Ücrete tabi olan Premium paket ise oyunculara öncelikli erişim, uzaltılmış oturum süresi, RTX teknolojisi ve beklemeden oynama özelliği sunuyor. Peki siz açıklanan GeForce Now Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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