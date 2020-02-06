Nvidia GeForce Now Servisi Betadan Çıktı!

GeForce Now servisi, PC oyunlarınızı dizüstü bilgisayarlara, Android cihazlarına, Nvidia Shield'a veya Mac cihazlarına stream etmenize olanak tanıyor. Serviste halihazırda 1000'den fazla oyun bulunuyor. En güzeliyse, Steam vb. başka platformda sahip olduğunuz bir oyunu doğrudan GeForce Now'da kullanabiliyorsunuz. Tabii oyunun servisin kütüphanesinde olması şartıyla.

Servis ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz kullanıcılar tek seferde aralıksız 1 saat süreyle oyun oynayabiliyor. 1 saatin ardından çıkıp tekrar giriş yapmak gerekiyor. Servisin premium üyeliği aylık 5 dolar ücret gerektiriyor.

Büyük firmalar gerçekten de oyunculuğun geleceğinin streaming teknolojilerinde olduğunu düşünüyor gibi.

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