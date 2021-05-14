Nvidia uygun fiyat skalasına sahip RTX 30 serisini duyurdu

NVIDIA’da Dizüstü Bilgisayarlar Ürün Yönetimi Direktörü Mark Aevermann şu sözleri ifade ediyor: “En yeni dizüstü bilgisayarlar, özellikle RTX’in büyüsünü yaşamak isteyen eski dizüstü bilgisayarlara sahip oyuncular ve yaratıcılar için mükemmel bir yükseltme fırsatı sunuyor. Artık önceki nesil RTX sistemlerine kıyasla 18 mm’den daha ince olan, şık ve taşınabilir tasarımlarla çığır açıcı performans sunan RTX 30 Serisi oyun dizüstü bilgisayarların sayısı 5 kat daha arttı. ”

İnce, şık tasarımlı ve olağanüstü performans sağlayan yeni RTX dizüstü bilgisayarlar, önceki nesil sistemlerden iki kat daha hızlı. Ayrıca Minecraft RTX ve Call of Duty: Black Ops Cold War gibi popüler oyunlarda 1080p’de sorunsuz, saniyede 60 kare oynanış sunuyor.

Birçoğu yeni GeForce RTX 3050 Ti ve 3050 Dizüstü Bilgisayar GPU’larını temel alan platformlar, NVIDIA’nın özel RT ve tensör çekirdekleriyle Ampere mimarisini şimdiye kadarki en yaygın hedef kitleye getiriyor ve RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayarların sayısını 140’ın üzerine çıkarıyor.

Dizüstü Bilgisayarlarda Ezber Bozan NVIDIA DLSS



Cihazlarını yaklaşık olarak dört senede bir yenileyen dizüstü bilgisayar sahipleri, en yeni GeForce RTX 3050 sınıfı Dizüstü Bilgisayar GPU’larıyla muazzam bir performans yükselişi görebilir. NVIDIA DLSS ile GeForce RTX 3050 Ti dizüstü bilgisayarlar, artık önceki nesil sistemlerden 2 kata kadar daha hızlı.

Yalnızca GeForce RTX GPU’larda DLSS’e güç veren özel tensör çekirdekleri bulunuyor. DLSS; Outriders, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, NARAKA: BLADEPOINT ve Mortal Shell gibi son eklemelerle birlikte 40’tan fazla büyük oyun firması ve bağımsız oyun geliştiriciler tarafından çıkartılan oyunlarda mevcut.

Ek olarak yaratıcılar, D5 Render, SheenCity Mars ve NVIDIA Omniverse gibi uygulamalarda DLSS hızlandırma deneyimini yaşayabilir. Bu da sanatçıların ışın izlemeli sahnelerin işlemeyi bitirmesini beklemek yerine tasarımlarını gerçek zamanlı olarak görüntülemesini sağlıyor.

TECHnalysis Research’ün Başkanı ve Baş Analisti Bob O’Donnell “Kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarda her zamankinden daha fazla zaman harcıyor. Bilgisayar oyuncuları, içerik oluşturucular ve öğrencilerin hepsi grafik beygir gücü ve yapay zekayla hızlandırılmış uygulamalarda büyük iyileştirmeler talep ediyor. Dizüstü bilgisayar üreticileri, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için daha ince, daha yüksek performanslı modeller tasarlayarak bu pazar ivmesine yanıt veriyor. NVIDIA GPU’ların bu kadar çok yeni tasarıma güç vermesi şaşırtıcı değil” diyor.

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