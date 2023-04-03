HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. O açıklama gündem olmuştu! Çok sert sözler: 'Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık'

O açıklama gündem olmuştu! Çok sert sözler: 'Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık'

03.04.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem sonrasında kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık. Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın" dedi.

O açıklama gündem olmuştu! Çok sert sözler: 'Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 93'üncü yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımının 3 Nisan 1930 tarihinde, Belediye Kanunu'nun kabulüyle başladığını söyleyerek, "Ardından 1933 yılında köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 1934 yılında da TBMM'de seçme ve seçilme hakkı ile cumhuriyet, bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bir kez daha Büyük Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.

'BİZ MİLLETİZ, ÇOK GÜÇLÜYÜZ'

HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına katılmasına ilişkin de Nazlıaka, "Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan HÜDA PAR'ı ve kadın düşmanı zihniyetiyle övünen Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AK Parti'nin yıllardır 'mış' gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Sanmasınlar ki; onlar haklarımızı gasbetmeye çalışırken korktuk, sindik. Tam tersine daha da kenetlendik ve örgütlendik. Karşılarına aldıkları sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil. Bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diyerek sandığa gidecek olan gençler de bizimle. Biz milletiz, Millet İttifakı'yız, çok güçlüyüz" diye konuştu.

d2d02377ce49935101b587954e1469c5

'54 GÜNDÜR NEREDEYDİNİZ?'

CHP'li Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına susanların, 6284'e saldırı altında ses çıkarmayanların bazılarının da kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, "İstismara uğrayan çocuklar için 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen de bir kadındı. H.K.G davasından bahsederken çocuğa yönelik istismarın siyasetin konusu olmadığını ve bunların her toplumda yaşanabilecek şeyler olduğunu söyleyen de bir kadındı. Üstelik bu zat, kadından da sorumlu olan bir bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bunlarla da kalmayıp, deprem sonrasındaki kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık. Ardından kayıp bir bebeğin depremden 54 gün sonra ailesine teslim edilmesini bir başarı hikayesi gibi göstermeye çalıştı. 54 gündür neredeydiniz? Bu nasıl bir aymazlık. Hala kayıp çocuklarını arayan aileler varken; kameralar önünde yaptığınız şovu alkışlamamızı mı bekliyorsunuz? Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! 'Samimi Müslümanlara sığınıyorum'
'Seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı'Seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı
Anahtar Kelimeler:
Aylin Nazlıaka

En Çok Okunan Haberler

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

CHP ve İYİ Parti anlaştı, sayı artabilir! Son söz Kılıçdaroğlu'nda

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.