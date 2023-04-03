O açıklama gündem olmuştu! Çok sert sözler: 'Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 93'üncü yıl dönümü nedeniyle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımının 3 Nisan 1930 tarihinde, Belediye Kanunu'nun kabulüyle başladığını söyleyerek, "Ardından 1933 yılında köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 1934 yılında da TBMM'de seçme ve seçilme hakkı ile cumhuriyet, bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bir kez daha Büyük Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.

'BİZ MİLLETİZ, ÇOK GÜÇLÜYÜZ'

HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına katılmasına ilişkin de Nazlıaka, "Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan HÜDA PAR'ı ve kadın düşmanı zihniyetiyle övünen Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AK Parti'nin yıllardır 'mış' gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Sanmasınlar ki; onlar haklarımızı gasbetmeye çalışırken korktuk, sindik. Tam tersine daha da kenetlendik ve örgütlendik. Karşılarına aldıkları sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil. Bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diyerek sandığa gidecek olan gençler de bizimle. Biz milletiz, Millet İttifakı'yız, çok güçlüyüz" diye konuştu.

'54 GÜNDÜR NEREDEYDİNİZ?'

CHP'li Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına susanların, 6284'e saldırı altında ses çıkarmayanların bazılarının da kadınlardan oluştuğunu söyleyerek, "İstismara uğrayan çocuklar için 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen de bir kadındı. H.K.G davasından bahsederken çocuğa yönelik istismarın siyasetin konusu olmadığını ve bunların her toplumda yaşanabilecek şeyler olduğunu söyleyen de bir kadındı. Üstelik bu zat, kadından da sorumlu olan bir bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bunlarla da kalmayıp, deprem sonrasındaki kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık. Ardından kayıp bir bebeğin depremden 54 gün sonra ailesine teslim edilmesini bir başarı hikayesi gibi göstermeye çalıştı. 54 gündür neredeydiniz? Bu nasıl bir aymazlık. Hala kayıp çocuklarını arayan aileler varken; kameralar önünde yaptığınız şovu alkışlamamızı mı bekliyorsunuz? Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın" dedi.

(DHA)

