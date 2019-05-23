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O belirtilerle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi, 9 saatte sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Denizli’de sarılık, kilo kaybı ve kaşıntı şikayeti ile Özel Cerrahi Hastanesi’ne başvuru yapan 50 yaşındaki hastaya, pankreas başı kanseri teşhisi konuldu.

O belirtilerle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi, 9 saatte sağlığına kavuştu

Denizli’de sarılık, kilo kaybı ve kaşıntı şikayeti ile Özel Cerrahi Hastanesi’ne başvuru yapan 50 yaşındaki hastaya, pankreas başı kanseri teşhisi konuldu. Hasta, 9 saatlik bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
Denizli’nin Serinhisar ilçesinde tır şoförlüğü yapan Ahmet Ali Kurt (50), sarılık, kilo kaybı ve kaşıntı şikayeti ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne başvurdu. Kurt burada, dahiliyede muayene olduktan sonra Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazmi Yaşar Sayım’a yönlendirildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından hastaya pankreas başı kanseri teşhisi konuldu. Hastanede yapılan 9 saatlik ameliyatın ardından Kurt, 8 gün hastanede kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.
“9 saat süren başarılı bir ameliyat yaptık”
Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Nazmi Yaşar Sayım, hastaya yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda pankreas başında yer alan yaklaşık 3 buçuk santimetrelik bir tümör olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Hasta ve yakınlarına şikayetlerinin bu tümörden kaynaklandığını anlattık. Bu problemin de ancak bir cerrahi girişimle çözülebileceğini konuştuk. Sonrasında ortaklaşa bir Whipple Ameliyatı (Pankreas başı tümörü) kararı aldık. Hastamızı yatırıp gerekli ameliyat hazırlıklarına başladık. 3 gün süren ameliyat hazırlıkları sonrasında hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 9 saat süren ve son derece başarılı geçen bir ameliyattan sonra hastamızı bir gün yoğun bakımda tuttuk, ertesi gün servisteki odasına aldık. Takip süresinde de bir hafta hastanemizde misafir oldu. O bir hafta içerisinde de her gün daha iyiye giden bir tablo ile karşılaştık, nihayetinde de hastamızı taburcu ediyoruz” dedi.

“Oldukça sinsi seyreden ve agresif bir tümör”
Ameliyatın hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden Sayım, “Bu bölgenin tümörleri, oldukça sinsi seyreden ve agresif tümörlerdir. Ne yazık ki tanı koyduğumuz zaman hastaların yüzde 80’ine hiçbir şey yapamaz durumda kendileriyle karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı vardı ve başarılı bir ameliyatla tekrar sağlığına kavuştu” diye konuştu.

“Yoldan gelince ilk olarak Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne geldim”
Ahmet Ali Kurt ise, tır şoförlüğü yaptığını ve yoldan gelince ilk iş olarak hastaneye geldiğini belirterek, Önce vücudumda kaşınma başladı, sarılık belirtisi. Tır şoförlüğü yapıyorum, yoldan gelince direk Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne geldim. Ameliyattan gayet memnunum şuan hiçbir ağrım yok. Hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

O belirtilerle hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi, 9 saatte sağlığına kavuştu

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