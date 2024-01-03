HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O bölgeyi 7 ve üzeri için uyardı! '4 tarafı faylarla çevrili' Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret ederek açıkladı: Depremi öne çekmiş olabilir

O bölgeyi 7 ve üzeri için uyardı! '4 tarafı faylarla çevrili' Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret ederek açıkladı: Depremi öne çekmiş olabilir

03.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından tüm açıklamaları ve uyarıları dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde yaşanan Doğu Anadolu'daki fay hareketliliğine dair açıklama yaptı. Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği yönünde uyarıda bulunan Görür, "Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

O bölgeyi 7 ve üzeri için uyardı! '4 tarafı faylarla çevrili' Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret ederek açıkladı: Depremi öne çekmiş olabilir

6 Şubat'taki deprem felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken deprem riski olan illerde tedirginliği de artırdı. Yaşanan her depremde gözlerin çevrildiği ve açıklamalarının merak edildiği Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari ve Tunceli'deki depremlerle dikkatleri üzerine çeken Doğu Anadolu için açıklama yaptı. Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği uyarısını yaptı. Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede aşırı sıkışma olduğunu ve basınç biriktirdiğini belirtti. Ayrıca Görür, yerel yönetimlere depreme dayanıklı dirençli kentler çağrısı yaptı.

thumbs_b_c_3bd2f392e10d8906b07f76495ac8f0f4

7 VE ÜZERİ DEPREM UYARISI

NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekti. Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” dedi.

thumbs_b_c_0399e472546603e674da6d10b28ac6eb

“Arap Levhası, Anadolu’yu sıkıştırıyor” ifadelerini kullanan Görür, “6 Şubat'ta öyle büyük depremler oldu ki Arap Levhası 7 metre Kuzey’e hareket etti ve o Bitlis-Zagros kuşağını yerle bir etti. Adıyaman’dan başlayarak Hakkari’ye kadar olan her ilde deprem bekleyebiliriz. İnsanlarımız ölmesin, gerekli hazırlıklar yapılsın” ifadelerini kullandı.

009_2023_11_2023_06_Subat_03_20230223_2_57529236_86185363

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sert sözler: 'Abin üzerinden Bakanlık koltuğunu kaptın'Sert sözler: 'Abin üzerinden Bakanlık koltuğunu kaptın'
Korkunç! Benzin bidonu yüklü araç...Korkunç! Benzin bidonu yüklü araç...
Bugün de Arjantin sallandı! 6,1 büyüklüğünde deprem…Bugün de Arjantin sallandı! 6,1 büyüklüğünde deprem…
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür
En Çok Okunan Haberler
Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

Fatih Altaylı videosu sosyal medyada viral olay oldu!

Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'

Yeni yıla girerken korkunç olay! 'Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?'

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

TEM Otoyolu'ndaki intihar girişimin ardındaki istismar iddiası kan dondurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.