O bölgeyi 7 ve üzeri için uyardı! '4 tarafı faylarla çevrili' Prof. Dr. Naci Görür 6 Şubat'ı işaret ederek açıkladı: Depremi öne çekmiş olabilir

6 Şubat'taki deprem felaketi tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken deprem riski olan illerde tedirginliği de artırdı. Yaşanan her depremde gözlerin çevrildiği ve açıklamalarının merak edildiği Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari ve Tunceli'deki depremlerle dikkatleri üzerine çeken Doğu Anadolu için açıklama yaptı. Görür, Doğu Anadolu fay hattının her an 7 ve üzeri bir deprem üretebileceği uyarısını yaptı. Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede aşırı sıkışma olduğunu ve basınç biriktirdiğini belirtti. Ayrıca Görür, yerel yönetimlere depreme dayanıklı dirençli kentler çağrısı yaptı.

7 VE ÜZERİ DEPREM UYARISI

NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, bölgede 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayların olduğuna dikkat çekti. Görür, “Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz” dedi.

“Arap Levhası, Anadolu’yu sıkıştırıyor” ifadelerini kullanan Görür, “6 Şubat'ta öyle büyük depremler oldu ki Arap Levhası 7 metre Kuzey’e hareket etti ve o Bitlis-Zagros kuşağını yerle bir etti. Adıyaman’dan başlayarak Hakkari’ye kadar olan her ilde deprem bekleyebiliriz. İnsanlarımız ölmesin, gerekli hazırlıklar yapılsın” ifadelerini kullandı.