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  4. O camiler de Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı, sayı 21'e yükseldi! Bakan Ersoy: 'İlk kez kültürel varlıklarımızı seri olarak kaydettirdik'

O camiler de Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı, sayı 21'e yükseldi! Bakan Ersoy: 'İlk kez kültürel varlıklarımızı seri olarak kaydettirdik'

19.09.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gordion Antik Kenti'nin ardından Türkiye'nin bir kültürel varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi duyururken "UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik" açıklamasında bulundu.

O camiler de Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı, sayı 21'e yükseldi! Bakan Ersoy: 'İlk kez kültürel varlıklarımızı seri olarak kaydettirdik'

Türkiye'nin kültürel varlıkları dünya mirasları arasında yerini almaya devam ediyor. Son olarak ahşap direkli ve kirişli camiler de dünya mirası listesine girdi.

SAYI 21'E YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından "Yeni bir müjde daha!" notuyla paylaşımda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de #DünyaMirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik. Hayırlı olsun."

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unesco dünya miras listesi

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