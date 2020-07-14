O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!

Bulgulara Arktik'ten Alaska'ya, Kanada'dan Rusya ve Norveç'e kadar 10 ayrı bölgedeki beyaz balinaların karmaşık ilişkilerini inceleyen, moleküler genetik ve saha çalışamalarını birleştiren ezber bozucu araştırmanın sonucunda ulaşıldı.

Sürü halinde yaşamayı seven, gelişmiş vokal repertuvara sahip bu deniz memelisinin davranışları onların karmaşık topluluklar halinde yaşadığını gösteriyor.

Katil balinalar (Orka) ve Afrika filleri gibi beyaz balinaların da dişiler etrafında ve asıl olarak ana tarafından yakın akraba olan bireyleri ihtiva eden sosyal bağlar kurduğu düşünülüyordu. Ancak bu hipotez resmen test edilmemişti.

Florida Atlantik Üniversitesi'nin Harbor Branch Oşinografi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma ilk kez beyaz balinaların grup davranışları, grup tipleri, grup dinamikleri ve akrabalıkları arasındaki ilişkileri analiz etti.

Nature Publishing Group tarafından yayımlanan açık erişimli hakemli dergi Scientific Reports'da yayımlanan araştırma bir dizi beklenmedik sonuç verdi. Beyaz balinlar sadece düzenli olarak aynı anneden gelenlerin de yer aldığı yakın akrabalarıyla değil sıklıkla daha uzak akrabaları ve yabancı bireylerle de etkileşime giriyor.