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O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Beyaz balinalar da (Beluga balinası-Delphinapterus leucas) tıpkı insanlar gibi akrabalık bağlarının ötesine geçen sosyal bağlar kuruyor.

O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!

Bulgulara Arktik'ten Alaska'ya, Kanada'dan Rusya ve Norveç'e kadar 10 ayrı bölgedeki beyaz balinaların karmaşık ilişkilerini inceleyen, moleküler genetik ve saha çalışamalarını birleştiren ezber bozucu araştırmanın sonucunda ulaşıldı.

Sürü halinde yaşamayı seven, gelişmiş vokal repertuvara sahip bu deniz memelisinin davranışları onların karmaşık topluluklar halinde yaşadığını gösteriyor.

Katil balinalar (Orka) ve Afrika filleri gibi beyaz balinaların da dişiler etrafında ve asıl olarak ana tarafından yakın akraba olan bireyleri ihtiva eden sosyal bağlar kurduğu düşünülüyordu. Ancak bu hipotez resmen test edilmemişti.

Florida Atlantik Üniversitesi'nin Harbor Branch Oşinografi Enstitüsü tarafından yapılan araştırma ilk kez beyaz balinaların grup davranışları, grup tipleri, grup dinamikleri ve akrabalıkları arasındaki ilişkileri analiz etti.

Nature Publishing Group tarafından yayımlanan açık erişimli hakemli dergi Scientific Reports'da yayımlanan araştırma bir dizi beklenmedik sonuç verdi. Beyaz balinlar sadece düzenli olarak aynı anneden gelenlerin de yer aldığı yakın akrabalarıyla değil sıklıkla daha uzak akrabaları ve yabancı bireylerle de etkileşime giriyor.

Bulgular beyaz balinaların da akraba olan ve olmayan bireyler arasında sosyal ağlar, destek yapıları, işbirliği içeren insan topluluklaryla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Yaklaşık 70 yıllık uzun ömürleri ve doğdukları ailede kalma eğilimleri de dikkate alındığında bu bulgular, beyaz balinaların akraba olmayan bireylerle de uzun dönemli yakınlık kurabileceğini ortaya çıkarıyor.

Araştırmanın başyazarı doktora derecesi bulunan araştırma profesörü Greg O'Corry-Crowe, "Bu araştırma neden bazı türlerin sosyal olduğu, bireylerin grup üyelerinden nasıl öğrendiği ve hayvan kültürlerinin nasıl ortaya çıktığına diar anlayışımızı geliştirecek" dedi.

Araştırmacılar beyaz balinaların anne-yavru çiftleri, yetişkin erkek grupları, farklı yaştaki bireyleri kapsayan gruplar ve geniş sürüler şeklinde grup tipleri oluşturduğunu buldu.

Aynı grup tipleri, farklı popülasyonlar ve habibatlarda devamlı olarak gözlendi. Dahası belirli davranışlar o grup tipine özgüydü ve grup üyeliği sıklıkla dinamikti.

O'Corry-Crowe "Pilot ve katil balinaların ve bazı insan topluluklarının aksine beyaz balinalar sadece yakın akrabalarla etkileşime girip ilişki kurmuyor. Geniş bir habitat çeşitliliğinde, hem kalıcı hem de göçmen popülasyonlar arasında her yaştan ve iki cinsiyetten bireyleri içeren topluluklar oluşturuyorlar" dedi.


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