HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O geceki haliyle korunuyor... Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor

O geceki haliyle korunuyor... Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor

15.07.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

O geceki haliyle korunuyor... Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

OTELDE HALEN ATILAN KURŞUN VE EL BOMBASININ İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

7b47acd328b0412d67240d8e004c2dc9

120'NİN ÜZERİNDE KURŞUN İZİ

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

24de6fec35759f0ff15f05e390185293

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor.

49d7d0ee61c02db896e0fa6c283993b5

İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

186d50b7508a1046b5bd61106d664719

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor. (DHA)

571b36b64f5d51495ad6c525acad5034

Demokrasi direnişinin üzerinden 7 yıl geçti... Demokrasi direnişinin üzerinden 7 yıl geçti...

836cfcccd2763deed77080d05910d26c

2480cd609c442dd84ab8ef06cfd6e41e

88146416d95c53b366ac88f169aa8713

a0620645edd57588961860339f389006

c59aa68fe8589135e562567ef9d5a20a

e3e5ccb76e57db8ba9ec5d7b8ce0c739

f62fe82be390264e1be26c6db824894f

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolandırıcıların foyası ortaya çıktı!Dolandırıcıların foyası ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
fetö Marmaris otel 15 temmuz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Önce kandırdı sonra otel odasına götürdü! Toplu tecavüz skandalı...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.