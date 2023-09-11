O hastalar için tehlike arz ediyor! Sonunuzu getirebilir, bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün

Sağlıklı beslenme ve diyet, kolesterol hastaları için son derece önemlidir. Bu kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar bilhassa kırmızı et konusunda uyardı. Kırmızı etin içerisinde bulunan doymuş yağ miktarının yüksek kolesterol hastaları için sakıncalı olduğu ifade edildi.
Kalp hastalığı ve obezitenin, yüksek miktarda kırmızı et içeren diyetlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Etin yüksek doymuş yağ oranı ile trigliseritlerle birlikte kolesterole ve arter damarda tıkanıklığa neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle doymuş yağın beslenmeden çıkarılması öneriliyor.
Her ne kadar çok lezzetli ve pratik olsa da kızarmış yiyecekler kolesterolü yükseltiyor. Uzmanlar, kullanılan hidrojene yağın bu hastalıktan muzdarip olan kişiler için tehlike arz ettiğine değindi.
Günlük beslenmede farkında olmadan tüketilen yüksek rafine şekerler sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. İlave şeker alımından kaçınmak kolesterol hastaları için etkili bir yöntem olabilir.
Paketlenmiş hazır gıdaların tüketimini sınırlandırmak ya da bitirmek kolesterolü istenilen seviyede tutmaya yardımcı olacaktır. Öte yandan uzmanlar hızlı ve sağlıksız bir şekilde kilo verip almaya neden olan diyetlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.