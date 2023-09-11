HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. O hastalar için tehlike arz ediyor! Sonunuzu getirebilir, bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün

O hastalar için tehlike arz ediyor! Sonunuzu getirebilir, bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün

11.09.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok besin fazla tüketildiği takdirde sağlığa çeşitli zararlar verebiliyor. Yararlı olduğu düşünülerek tüketilen yiyeceklerin bazı hastalar için risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, uyarıda bulundu.

O hastalar için tehlike arz ediyor! Sonunuzu getirebilir, bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün

Sağlıklı beslenme ve diyet, kolesterol hastaları için son derece önemlidir. Bu kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar bilhassa kırmızı et konusunda uyardı. Kırmızı etin içerisinde bulunan doymuş yağ miktarının yüksek kolesterol hastaları için sakıncalı olduğu ifade edildi.

5557

AMAN DİKKAT, ARTER DAMARDA TIKANIKLIĞA NEDEN OLUYOR!

Kalp hastalığı ve obezitenin, yüksek miktarda kırmızı et içeren diyetlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Etin yüksek doymuş yağ oranı ile trigliseritlerle birlikte kolesterole ve arter damarda tıkanıklığa neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle doymuş yağın beslenmeden çıkarılması öneriliyor.

01

HAZIRLAMAK SON DERECE KOLAY VE PRATİK AMA...

Her ne kadar çok lezzetli ve pratik olsa da kızarmış yiyecekler kolesterolü yükseltiyor. Uzmanlar, kullanılan hidrojene yağın bu hastalıktan muzdarip olan kişiler için tehlike arz ettiğine değindi.

K2

YAPAY ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN!

Günlük beslenmede farkında olmadan tüketilen yüksek rafine şekerler sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. İlave şeker alımından kaçınmak kolesterol hastaları için etkili bir yöntem olabilir.

800

HIZLI KİLO VERDİREN DİYETLERİ YAPMAYIN!

Paketlenmiş hazır gıdaların tüketimini sınırlandırmak ya da bitirmek kolesterolü istenilen seviyede tutmaya yardımcı olacaktır. Öte yandan uzmanlar hızlı ve sağlıksız bir şekilde kilo verip almaya neden olan diyetlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

5555555

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT'ten nokta operasyon! Kritik isim öldürüldüMİT'ten nokta operasyon! Kritik isim öldürüldü
Dikkat çeken yerel seçim çıkışı! 'Teklif gelirse...'Dikkat çeken yerel seçim çıkışı! 'Teklif gelirse...'
10 bin 500 dolar masraf çıkınca şoke oldu! 10 bin 500 dolar masraf çıkınca şoke oldu!
Anahtar Kelimeler:
kolesterol kalp krizi kolesterol belirtileri kolesterol diyeti kolesterol düşüren yiyecekler kolesterol düşüren besinler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.