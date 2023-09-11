O hastalar için tehlike arz ediyor! Sonunuzu getirebilir, bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün

Sağlıklı beslenme ve diyet, kolesterol hastaları için son derece önemlidir. Bu kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar bilhassa kırmızı et konusunda uyardı. Kırmızı etin içerisinde bulunan doymuş yağ miktarının yüksek kolesterol hastaları için sakıncalı olduğu ifade edildi.

AMAN DİKKAT, ARTER DAMARDA TIKANIKLIĞA NEDEN OLUYOR!

Kalp hastalığı ve obezitenin, yüksek miktarda kırmızı et içeren diyetlerle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Etin yüksek doymuş yağ oranı ile trigliseritlerle birlikte kolesterole ve arter damarda tıkanıklığa neden olduğu belirtiliyor. Bu nedenle doymuş yağın beslenmeden çıkarılması öneriliyor.

HAZIRLAMAK SON DERECE KOLAY VE PRATİK AMA...

Her ne kadar çok lezzetli ve pratik olsa da kızarmış yiyecekler kolesterolü yükseltiyor. Uzmanlar, kullanılan hidrojene yağın bu hastalıktan muzdarip olan kişiler için tehlike arz ettiğine değindi.

YAPAY ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN!

Günlük beslenmede farkında olmadan tüketilen yüksek rafine şekerler sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. İlave şeker alımından kaçınmak kolesterol hastaları için etkili bir yöntem olabilir.

HIZLI KİLO VERDİREN DİYETLERİ YAPMAYIN!

Paketlenmiş hazır gıdaların tüketimini sınırlandırmak ya da bitirmek kolesterolü istenilen seviyede tutmaya yardımcı olacaktır. Öte yandan uzmanlar hızlı ve sağlıksız bir şekilde kilo verip almaya neden olan diyetlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.





