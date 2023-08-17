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  4. O ilçe sandık başına gitti! Sandıktan 'hayır' çıktı: Belediye Başkanı hemen talimat verdi

O ilçe sandık başına gitti! Sandıktan 'hayır' çıktı: Belediye Başkanı hemen talimat verdi

17.08.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye projeleri dahilinde İçmeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk parkına yapımı planlanan çok amaçlı salon projesi için yapılan referandum sonucunda ‘yapılmasın’ sonucu çıktı. Belediye Başkanı Oktay ‘halkın iradesi her şeyden üstündür proje iptal ‘ diyerek o alanı park ve yeşil alan olarak değiştirilmesi direktifini verdi.

O ilçe sandık başına gitti! Sandıktan 'hayır' çıktı: Belediye Başkanı hemen talimat verdi

Marmaris Belediyesi tarafından İçmeler’de yapılması planlanan Çok Amaçlı Salon - Pazaryeri ve Yeraltı Otoparkı Projesi ile ilgili halk oylaması sonuçlandı. Son seçimlerde İçmeler’de kayıtlı 4 bin 823 seçmenin oy kullanması için Marmaris Belediyesi İçmeler Ek Hizmet Binası önüne sandık kurularak sabah 08.30 itibari ile başlayan oy verme işleminde ilk gün saat 17.30 da bitti. 16 Ağustos 17 Ağustos tarihlerinde yapılan oylama sonucunda zabıta, halk gözlemcileri,avukatlar eşliğinde sayılan 1502 İçmeler yaşayanı oy kullandı bin 154 yapılmasın, 341 yapılsın ve 7 geçersiz oy çıktı.

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"KARARI HALKIMIZA BIRAKTIK"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay belediye binasında yaptığı basın açıklamasında “Öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Marmaris Belediyesi olarak Türkiye’de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. Neticede biz her zaman ortak aklı savunan, ortak akıldan yana bir anlayışla yer aldık. Bunun da çok güzel bir örneğini gösterdik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu pazaryeri talepleri çerçevesinde elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşleri olunca referandum yapma kararı aldık. Belediye olarak nötr durumda kalarak, olabilecek en demokratik tavrı sergiledik. Kararı halkımıza bıraktık” dedi.

"PROJEYİ İPTAL EDİYORUZ"

“Bugünden itibaren projeyi iptal ediyoruz” diyen Başkan Oktay salonda bulunan İmar Müdürü Dinçer Evdaşı’na da söz konusu alandaki ‘ticari alan’ olan yerlerin ‘park alanı’na çevrilmesi için çalışma yapılması talimatı da verdi. Referanduma katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Oktay, “Hiçbir sorun, taşkınlık veya sıkıntı yaşamadan bu süreci saygı çerçevesi içinde tamamladık. Bunun için herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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SEÇİM TAKDİR TOPLADI

İçmeler yaşayanı Avukat Melisa İşler ‘’ Burada doğmuş büyümüş biri olarak gerçekten bu tarz bir referandumu demokratik bir yolla yapmak beni çok mutlu etti. Belediye başkanına teşekkür ederim ‘’ dedi.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ‘Mutluyuz biz imzaları toplarken halkın bu kararı vereceğini biliyorduk. Bizler çok amaçlı salon ve pazaryerinin başka bir alanda hali hazırda bina olan bir alanın dönüştürülerek orada hayata geçirilmesini, ağaç olan bir yerde bina dikilmesini istemiyoruz’’ diyerek referandum sonucuna saygı gösterip iptal eden belediye başkanına teşekkürlerini iletti.

İçmeler yaşayanı Nevcihan Eren ‘ Katılan herkese teşekkür ediyorum, gayet yerinde bir oylama oldu. O alanın tamamı ticari alan değildi, şimdi park alanı olarak imara geçirilecek olması takdire şayan, bundan sonraki projelerde de aynı hassasiyeti bekliyoruz ‘ diyerek yoğun sezonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. (İHA)

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seçim Marmaris

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